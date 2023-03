Frida Sofía se lanza contra Luis Enrique Guzmán tras filtración de audios de robo a Silvia Pinal: “Muerto de hambre”

Frida Sofía rompió el silencio y lanzó contundentes palabras acerca de los audios filtrados donde la esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela, declaró que habían robado la casa de Silvia Pinal. La hija de Alejandra Guzmán calificó ese supuesto acto, como algo “muy vil”.

Fue en una entrevista única y exclusiva para el programa mexicano “De Primera Mano”, donde llamó “sanguijuela” a su tío y arremetió fuertemente contra él por el presunto acto que cometió.

“Literal es tu mamá, cómo le vas a hacer eso a tu propia madre, pero pues no tiene… nada, qué asco. Yo siempre le dije Leech Enrique, leech en inglés es sanguijuela, le queda perfecto, ¿no? o el ‘nini'”, declaró.

“Así como tomaron sus pinc&%$ clasecitas de cómo fundir el oro y la plata, por qué no tomas unas clasecitas de español, nada más, digo yo… qué desagradable, neta, es que por eso me alejé. Guácala, yo no soy parte de eso”, añadió.

En esta oportunidad, Frida Sofía recordó cuando su madre Alejandra Guzmán, la acuso de no haber estado presente cuando estuvo internada.

“Él es la definición perfecta de un pinc&% gato, es un pinc&% gato, muerto de hambre, cul$%#, pend%&$, no es una muy buena combinación, también mi mamá siempre dice: ‘Es que Frida nunca estuvo en el hospital’ aparte de que sí estuve, al mismo tiempo me tuve que graduar… osea por primera vez tuve que escogerme a mí antes de sus cuidados y obviamente este pend&% no pagaba nada, se la vivía en el hospital porque no tenía a dónde ir, a dormirse… qué me hablas de que estaba para cuidarte, por favor”, reveló.

Frida Sofía segura que no conoce a Mayela

Frida Sofía declaró no conoce a Mayela, la esposa de su tío Luis Enrique Guzmán y adelantó que si la llegara a encontrar, no respondería por la manera en que pudiera reaccionar.

“Mira Gus lo único que te digo es que yo gracias a Dios y por su propio bien, no conozco a esta gata asquerosa, porque te juro que se me cruza y no sé qué voy a hacer. Todavía la estúp&% desgraciada: ‘Ay sí, jajaja, como película, todo súper bien… tititi’ tú no vas a escuchar ‘tititi’ si te me pones enfrente”, aseveró.

