Enrique Guzmán confiesa que una fan quiso propasarse con él durante un concierto en México

Enrique Guzmán aún continúa inmerso en la polémica sobre los presuntos tocamientos indebidos que le hizo a su nieta Frida Sofía, y que la llevó a denunciarlo ante las autoridades en México. Sin embargo, parece que esta vez los papeles cambiaron y fue el rockero quien recientemente fue acosado y tocado por una mujer, sin su permiso.

El intérprete de “La Plaga” contó una singular anécdota que ocurrió durante su espectáculo en Guadalajara, México, pues una fanática lo abordó en pleno escenario y sin pudor alguno, a pesar de la presencia del público.

Fue en una entrevista con el programa mexicano de espectáculos “Ventaneando”, donde reveló que una admiradora quiso propasarse con él: “Había una y ya no me la podía quitar de encima, como que me metía mucho mano”, recordó.

Además, el padre de Alejandra Guzmán se negó a confesar qué parte del cuerpo le había tocado su fan, pero sí añadió que por un momento disfrutó de ello: “Un ratito sí, pero ya después dije: ‘Me hace falta mi mujer'”.

Tal parece que Enrique Guzmán continúa provocando suspiros entre sus admiradoras, pues mientras le realizaban la entrevista, había dos mujeres más que trataban de acaparar su atención, tomándose unas instantáneas en las que lo hacían partícipe.

Enrique Guzmán compartirá escenario con Alejandra Guzmán

Durante la charla, Enrique Guzmán también habló de Fey, con quien Alejandra Guzmán compartiría escenario en la gira “Eternas Tour”, pero que presuntamente se canceló porque su hija estaba en desacuerdo con que la cantante usara la sincronización de labios para su concierto.

“Canta muy bien, el problema es que no tiene arreglos musicales. Porque normalmente hace playback“, dijo contundentemente el progenitor de “La Reina del Rock”.

Enrique Guzmán también aprovechó para decirle a Fey que busque tener mejor arreglos musicales, pues él considera que sí tiene talento.

Finalmente, el rockero explicó que se encuentra listo para compartir escenario con su hija, Alejandra Guzmán en próximas fechas, ya que no hará la gira en conjunto con la intérprete de “Azúcar Amargo”, pero sí una con él.

Te puede interesar:

–Enrique Guzmán dice que ama a Frida Sofía y le gustaría reconciliarse con ella

–Silvia Pinal agradece a Enrique Guzmán por considerarla en su herencia: “¡Qué lindo!”

–Deseando felicitación de Frida Sofía: Enrique Guzmán cumple 80 años y habla de la repartición de su herencia