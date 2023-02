Enrique Guzmán dice que ama a Frida Sofía y le gustaría reconciliarse con ella

Aunque los problemas al interior de la familia Guzmán Pinal parecían no tener fin, especialmente tras las declaraciones de Frida Sofía y la denuncia que interpuso en contra de su abuelo materno, fue el mismo Enrique Guzmán quien aseguró que sigue amando a su nieta, tanto que no descarta una reconciliación.

Fue durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde el cantante de 80 años despertó nuevamente la polémica, pues aseguró que los asuntos legales en torno a la denuncia que interpuso su nieta Frida Sofía parecen haberse quedado en pausa, aunque esto no quiere decir que se hayan terminado definitivamente, pues la influencer podría cambiar de parecer nuevamente.

“Se ha tranquilizado mucho el asunto. Temo que Frida no asiente todavía bien los pies y no se dé cuenta todavía de quienes son los amores de su vida“, expresó ante las cámaras del programa ‘Hoy’.

Y aunque fue Frida Sofía quien hace unas semanas reiteró que está decidida a olvidarse por completo de su familia materna asegurando que Enrique Guzmán le daba “asquito” por todo lo que le había hecho a ella y a su propia hija e incluso lo tachó nuevamente de “pedófilo, asqueroso”, el padre de Alejandra Guzmán sorprendió al confesar que para él Frida Sofía siegue siento parte importante de su vida, tanto que incluso siente un gran amor por ella.

“La amo, aunque no sepa ella que la amo. Ella piensa que no, pero sí, la amo con toda mi alma”. Enrique Guzmán

No obstante, el intérprete de “Payasito” fue cuestionado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con la joven empresaria, situación que acepta no está en sus manos y no tiene forma de buscarla, especialmente porque fue ella quien decidió iniciar con el proceso legal.

“¡Claro! (buscaría una reconciliación). Yo no decidí nada, ella decidió separarse de la familia ya, será por cosas que yo no conozco”, comentó recientemente.

Enrique Guzmán finalizó reiterando que ya tiene tiempo que no habla con sus abogados de dicha demanda y espera nunca tener la necesidad de hablar con ellos.

