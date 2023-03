Otro conductor de “Venga la Alegría” se burla de las separaciones de las conductoras de “Hoy” | VIDEO

Las recientes separaciones de Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón, conductoras del programa “Hoy”, han provocado diversos comentarios al respecto. A pesar de que uno creería que el gremio se uniría en su apoyo, no todos concuerdan.

Pues esta vez la competencia directa de “Hoy”, el programa de “Venga la Alegría” de TV Azteca, de plano ha demostrado por parte de ciertos colaboradores poca empatía con la dolorosa situación que viven en Televisa en su exitoso show.

Uno de ellos fue nada más y nada menos que el comediante Capi Pérez, quien con poco tacto y un humor muy ácido se burló del show y sus conductoras.

Fue durante el segmento “Gánale al Capi”, donde se presentó la actriz de televisión y teatro, Anastasia, para retar al conductor a una pelea. Pero sería por medio de pasos de baile, en donde la gente vota para decir su favorito.

Tras acabar esta dinámica y anunciar los resultados, la actriz y comediante, Anastasia se dijo fanática del programa, pues tiene un contenido muy divertido. Además de resultar el cariño que le tiene a grandes amigos dentro del proyecto, como el conductor Horacio Villalobos, entre otros.

Pero cuando parecía que todo acabaría amistosamente, el Capi se mostró incisivo y no dudó en preguntarle si en algún instante del día o de su vida ve el programa “Hoy”, conducido por Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Tania Rincón.

Ante esto recibió una negativa, y por ello Pérez le respondió: “No lo veas porque te divorcias”, en tono sarcástico, mientras sus compañeras y compañeros no podían parar de reír, pues entendieron que la referencia iba en contra de las presentadoras de la competencia.

Pero esa no fue la única referencia que hizo el capi en esta emisión, pues al presentar la sección Los destrampados también aprovechó para bromear del asunto con una indirecta.

Ojalá no se olvide que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, pues no somos infalibles a nada, y seguramente no le gustaría que se burlaran de él si se vieran en esta penosa situación.

