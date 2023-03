Cómo almacenar tus videos en la nube sin tener que pagar por una suscripción

Youtube se ha convertido en una de las mejores opciones para almacenar videos en la nube de forma gratuita en alta calidad 4K. Además de ser una plataforma de entretenimiento, Youtube ofrece la posibilidad de subir videos y almacenarlos en la nube, lo que es una gran ventaja para quienes necesitan compartir sus videos con otras personas.

El hecho de que Youtube sea una plataforma gratuita es una gran ventaja, ya que otras plataformas como Google One, One Drive y Mega suelen cobrar por el almacenamiento de videos en la nube. Por ejemplo, Google One ofrece 100 GB de almacenamiento por $1.99 dólares al mes, mientras que One Drive ofrece 1 TB de almacenamiento por $6.99 dólares al mes. En el caso de Mega, se pueden obtener hasta 8 TB de almacenamiento por $29.99 euros al mes.

En comparación, Youtube ofrece almacenamiento ilimitado de videos en la nube de forma gratuita, lo que significa que no hay límite en la cantidad de videos que se pueden almacenar en la plataforma. Además, Youtube ofrece la posibilidad de subir videos en alta calidad 4K, lo que es una gran ventaja para aquellos que necesitan compartir videos en esta resolución.

Otra ventaja de Youtube es que es una plataforma muy fácil de usar. Subir videos es muy sencillo y solo se requiere una cuenta de Google para comenzar a usar la plataforma. Además, Youtube ofrece herramientas de edición de video muy útiles que permiten mejorar la calidad de los videos antes de subirlos a la nube.

Ventajas de utilizar almacenamiento en la nube

1. Accesibilidad: Al almacenar videos en la nube, estos están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar con conexión a internet. Esto es especialmente útil para personas que necesitan compartir videos con otros usuarios en diferentes ubicaciones geográficas.

2. Seguridad: Al guardar videos en la nube, se protegen de pérdidas de datos debido a fallos en el hardware del dispositivo o por robos o daños en el dispositivo.

3. Ahorro de espacio de almacenamiento local: El almacenamiento de videos en la nube ayuda a liberar espacio en el dispositivo local, lo que puede ser beneficioso para aquellos que tienen un dispositivo con espacio de almacenamiento limitado.

4. Colaboración: La nube permite a los usuarios colaborar en la edición de videos en tiempo real, lo que facilita el trabajo en equipo y reduce el tiempo de producción.

En cuanto al espacio de almacenamiento requerido para un video en 4K, esto depende de la duración del video y la tasa de bits utilizada para la compresión del video. En promedio, un video en 4K puede ocupar entre 10 y 20 GB de espacio de almacenamiento por hora de video. Por lo tanto, si se tiene un video de dos horas en 4K, este puede ocupar entre 20 y 40 GB de espacio de almacenamiento.

Es importante tener en cuenta que, a medida que la duración del video y la calidad aumentan, también lo hace el espacio de almacenamiento requerido. Por este motivo la alternativa de utilizar almacenamiento en la nube puede ser una excelente opción para no saturar el almacenamiento interno de la computadora del usuario.

