El Dibu Martínez evitó derrota en la Premier League y se crece tras ser escogido Mejor Arquero de 2022

Después de dos victorias consecutivas, el Aston Villa de Unai Emery sufrió un pequeño frenazo en su visita al West Ham y sumó un punto (1-1) gracias a las intervenciones del arquero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que sujetó a su equipo con varias intervenciones de mérito.

La pelea del Aston Villa por entrar en el ‘top ten’ de la Premier League parece perder fuerza jornada tras jornada. En la undécima posición desde la vigésima jornada, acumula siete consecutivas por detrás del Chelsea, Brentford, Fulham y Brighton, los cuatro equipos a los que persigue sin descanso.

El West Ham, en estado de alarma, no puso nada fácil el partido a los hombres de Emery, que, sin embargo, se adelantaron en el marcador por medio de Ollie Watkins tras aprovechar una asistencia de Álex Moreno para subir el primer tanto al marcador del London Stadium.

La alegría del Aston Villa apenas duró unos minutos, los que tardó Mohamed Benrahma en celebrar el empate tras marcar desde el punto de penalti el 1-1. Después, al inicio de la segunda, comenzó la exhibición del argentino Dibu Martínez, que comenzó fuerte con una gran mano al mismo Benrahma, que después volvió a sufrir otra intervención del portero argentino en un remate desde fuera del área.

El trío de paradas del ‘Dibu’ a Benrahma concluyó a falta de 20 minutos. El argelino se encontró con otra mano del guardameta del Aston Villa, a quien sólo pudo batir desde los once metros y con quien seguro que soñará este domingo.

Sin embargo, la actuación del arquero escogido mejor en su posición en los últimos Premios The Best, no fue suficiente para el Aston Villa, que con el empate final se mantiene atascado en el centro de la clasificación de la Premier League. El West Ham, por lo menos, se libró de caer al agujero del descenso.

