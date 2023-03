Fanático que asistió a ‘The Tonight Show’ asegura que Shakira sí cantó “en vivo” y que él la hizo llorar

La cantante Shakira y Bizarrap tuvieron una presentación espectacular en ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon. En el programa interpretaron por primera vez en directo con público presente su ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ y esto ha generado diversas opiniones, especialmente sobre si la colombiana cantó o no en vivo.

Respecto a este tema, el periodista venezolano Moisés Pérez Monroy, fiel admirador de la barranquillera logró asistir al show y rompió el silencio en un video colgado en TikTok. El admirador de la artista aseguró que Shakira sí cantó parte de la canción en vivo y no fue solo doblaje como se ha especulado en redes sociales.

“(Shakira y Bizarrap) Por primera vez en vivo y juntos en un escenario; y hago énfasis en ‘en vivo’, porque también muchas personas dijeron que Shakira estuvo doblando (…) Como muchísimos otros artistas sí utilizó para esta presentación una pista de fondo, pero yo estuve allí y les puedo decir que Shakira cantó en vivo. De hecho, hizo algunos cambios y al ver la presentación se van a dar cuenta”,

Sobre el tema de que los asistentes eran supuestamente actores y bailarines contratados, negó explicó que, solo se trataba de fanáticos que participaron en un sorteo en línea para obtener entradas. Asimismo, aclaró que la emoción fue muy genuina y solo estaban disfrutando cantando y bailando junto a Shakira.

Pérez también relató el momento en que hizo “llorar” a la ‘Loba’ cuando al final del programa decidió acercarse al público para hacerse fotos con algunos asistentes y firmar autógrafos. El venezolano contó que su asiento estaba casi en la salida del estudio de televisión y logró acercarse a Shakira antes de que ella se fuera.

“Yo había llevado una foto que me tomé con ella hace años atrás y un marcador, y me la firmó. En el momento que me está firmando mi foto, y a dos personas que estaban a mi lado (…) Yo logré hacer contacto visual con Shakira y le empiezo a hablar”, relató Moisés Pérez.

Al tener frente a él a su ídolo, no perdió la oportunidad de expresarle toda la admiración que ha sentido por ella durante años, logrando entonces que ella se conmoviera mucho al escuchar sus palabras.

“Me llamo Moisés, soy de Venezuela, he seguido tu carrera desde hace muchísimos años, desde que era un niño. Tu música ha estado presente en todo momento de mi vida siempre hay una letra, siempre hay una estrofa de una canción que se adapta a lo que sea que yo estoy viviendo. Tú música ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en las mejores, en las peores, en todo momento y en cada etapa de mi vida. Nunca te voy a poder devolver a ti ni siquiera la mitad de todo lo que tú me has dado. No tienes idea todo lo que me has dado (…) Pase lo que pase no vamos a dejar de estar ahí para ti. Cuando yo estoy diciendo estas palabras ella comenzó a llorar. Literalmente me tiene tomado de las manos y comenzó a llorar. No pude evitarlo y comencé a llorar también (…) ella me agradecía”.

El fanático aseveró que no grabó el momento porque la producción lo tenía prohibido, pero que otras personas que asistieron al Show de Jimmy Fallon pueden confirmar lo que ocurrió.

