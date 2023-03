Richard Sánchez le tira al Guadalajara en respuesta antes del Clásico: “Que Chivas empiece a tirar mie… nosotros hablamos en la cancha”

Richard Sánchez, futbolista del América, respondió a las declaraciones de Víctor Guzmán de las Chivas de Guadalajara, quien declaró que las Águilas del América “van a pagar los platos rotos” tras la derrota ante Puebla en la última fecha del Torneo Clausura.

“Yo la verdad no me dedico a hablar de nada de eso. Ellos (Chivas) que empiecen a tirar mie…, a decir lo que ellos quieran. Nosotros cada uno sabemos lo que nos jugamos, sabemos que es un clásico, que se entrena día a día, pero no nos gusta estar hablando de eso, nosotros hablamos dentro de la cancha”, dijo Sánchez.

Fernando Ortiz, entrenador del América, también expresó que su equipo hablará en la cancha y que no se están fijando en los comentarios de los rivales. “Respeto al rival, no voy a hablar, no soy de hablar previo, todos hablamos dentro del campo, las declaraciones serán de parte de ellos, no me fijo en eso”, dijo el director técnico de las Águilas.

Lo que dijo Víctor Guzmán de Guadalajara

Víctor Guzmán fue quien inició el intercambio de declaraciones antes del Clásico tras la derrota 0-1 ante Puebla. Guzmán afirmó que el América será quien va a pagar por el último juego perdido.

“Claro que va a sufrir el América, de esta manera que están jugando los muchachos, como te lo dije y te lo vuelvo a repetir, estoy tan orgulloso de todos mis compañeros. Tenemos que salir a ganar, no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar”.

El uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez y el argentino Leo Suárez convirtieron este sábado para darle al América una victoria de 0-2 sobre Tigres, en el torneo Clausura 2023 del fútbol mexicano.

Rodríguez y Suárez reflejaron en el marcador la superioridad de las Águilas del entrenador argentino Fernando Ortiz, que saltaron al cuarto lugar.

América saltó al cuarto lugar con cinco victorias, cinco empates, una derrota y 20 puntos, cinco menos que el líder Monterrey y cuatro abajo de Tigres, segundo lugar, y Guadalajara, tercero.

La jornada concluirá este domingo con los partidos Pachuca-Monterrey, Toluca-Mazatlán, Santos Laguna-Tijuana y Juárez FC-Necaxa.

