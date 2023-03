Google Chrome: qué información queda registrada cuando activas el modo incógnito

El modo incógnito es una característica comúnmente utilizada en Google Chrome que permite a los usuarios navegar en línea sin dejar ningún rastro de su actividad en el historial de navegación. Sin embargo, muchos usuarios se preguntan si realmente utilizar esta función deja algún tipo de registro de las páginas web que visitan.

En general, el modo incógnito no deja ningún rastro de las páginas web que se visitan en el historial de navegación del usuario. Esto significa que Chrome no almacenará información sobre los sitios visitados, las cookies, los archivos temporales de Internet, ni cualquier otra forma de datos de navegación.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el modo incógnito no proporciona una privacidad total en línea tal y como creen muchos usuarios. Aunque los datos de navegación no se guarden localmente en el equipo, el proveedor de servicios de Internet (ISP) y los sitios web visitados pueden aún registrar la actividad en línea. Además, algunos sitios web pueden recopilar información a través de herramientas de seguimiento de terceros que no se ven afectadas por el modo incógnito.

En cuanto a Google, la compañía ha declarado que no registra la actividad de los usuarios en el modo incógnito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Google aún puede acceder a cierta información sobre la actividad en línea del usuario, como las consultas de búsqueda, a través de otras formas de recopilación de datos, como la dirección IP.

Ventajas del modo incógnito

A pesar de sus limitaciones, el modo incógnito todavía ofrece algunas ventajas. En primer lugar, es útil para acceder a sitios web que requieren iniciar sesión en diferentes cuentas, ya que se pueden utilizar diferentes ventanas de modo incógnito para acceder a cada una de ellas sin tener que cerrar sesión en la cuenta anterior.

Además, el modo incógnito puede ser útil para realizar compras en línea, ya que reduce la cantidad de cookies y datos almacenados en el navegador que los sitios web pueden utilizar para rastrear las actividades del usuario y ofrecer anuncios personalizados.

