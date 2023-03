David Faitelson respalda a André-Pierre Gignac en su cruce de palabras con Diego Lainez

Los Tigres de al UANL dejaron escapar una gran oportunidad para acercarse en la tablas de posiciones a Rayados de Monterrey. Las Águilas del América irrespetaron el Estadio Universitario al derrotar 0-2 al conjunto felino. La frustración se apoderó de las “estrellas” dirigidas por Marco Ruíz al punto que Diego Lainez y André-Pierre Gignac tuvieron algunos roces dentro del campo. En medio de esta polémica, David Faitelson se posicionó en la esquina del francés.

Las Águilas del América desestabilizaron el buen ambiente dentro de Tigres de la UANL. Con su victoria 0-2, el conjunto azulcrema se acerca al pelotón de equipos que busca su pase directo a las instancias finales de la Liga MX. En medio del dominio del américa, Gignac le reprochó un mal centro a Lainez, pero “Factor” no se quedó callado ante el peso del francés en el equipo.

En vista de lo ocurrido, a través de las redes sociales, David Faitelson ofreció su punto de vista. El polémico analista considera que el goleador francés está en todo su derecho de reclamarle a Lainez por el peso de su jerarquía, a diferencia del mexicano que está en su primer torneo con Tigres de la UANL. André Pierre Gignac tiene todo el derecho de exigirle, gritarle y enseñarle a Diego Lainez.

No aparece el “Factor”

A pesar de que Diego Lainez no ha contado con los minutos suficientes dentro del campo, el azteca no ha aprovechado sus escasas oportunidades. En poco más de 200 minutos en cancha, “Factor” no ha podido ser influyente en el marcador de Tigres de la UANL. Sin goles ni asistencias, así marcha Lainez en su primer torneo con el conjunto felino.

El conjunto dirigido por Marco Ruíz buscará limar sus asperezas en la Liga de Campeones de Concacaf. Tigres de la UANL visitará al Orlando City este miércoles 15 de marzo. El global entre ambos equipos marcha 0-0.

