Tras los pasos de André-Pierre Gignac: Kingsley Coman le lanzó un guiño al fútbol mexicano

El Bayern Múnich viene de conseguir su pase a los cuartos de final de la UEFA Champions League luego de derrotar 2-0 al París Saint-Germain. Entre los protagonistas del partido estuvo Kingsley Coman, futbolista francés que podría seguir los pasos de André-Pierre Gignac.

Gignac fichó por Tigres de la UANL contra todo pronóstico. El futbolista francés abandonó la élite del fútbol europeo para jugar en la Liga MX. Por el mismo camino podría ir Coman, jugador que ya dio el primer paso: sentirse atraído por el fútbol mexicano.

“Jugamos ante Tigres en el Mundial de Clubes, después de haber obtenido la UEFA Champions League, y fue un partido muy bueno y creo que sería muy bueno jugar en su estadio”, reconoció Coman al recordar su partido contra Tigres de la UANL, en unas declaraciones difundidas por ESPN.

Gignac y una historia que podría repetirse

La curiosidad trajo a Giganc a la Liga MX y el cariño lo ha mantenido en México. Kingsley Coman podría seguir el mismo camino del goleador de Tigres de la UANL. El futbolista del Bayern Múnich reconoció su interés por jugar en territorio mexicano y aprender de las culturas latinas.

