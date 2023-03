“Lo único que quiero es que mis hijos estén bien”: la respuesta de Gerard Piqué al ser cuestionado sobre la canción de Shakira y Bizarrap

El exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué ha asegurado este martes que pasa por un buen momento personal, después de su separación con la artista colombiana Shakira, la madre de sus dos hijos, de los que ha dicho que, como padre, su objetivo es que “estén bien”.

En una entrevista concedida al programa radiofónico ‘El Món a Rac1’, el empresario catalán ha hablado de su situación personal marcada por la ruptura con la madre de sus hijos, Milan y Sasha, con la que en diciembre pasado firmó un acuerdo para que la cantante colombiana se quedara a cargo de los menores en Miami (Estados Unidos).

Piqué ha sido preguntado por la canción de Shakira y el productor argentino Bizarrap publicada bajo el título “BZRP Music Session #53“, en las que su expareja lanza frases en contra de él.

“Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas. Y no tengo ganas de hablar del tema. Lo único que quiero es que mis hijos estén bien“, ha respondido Piqué al ser preguntado por si había escuchado el tema de su expareja.

El exfutbolista también ha defendido la decisión de que su hijo Milan participara en un programa de la Kings League, el campeonato de fútbol siete que él mismo impulsa y que cuenta con doce equipos presididos por ‘streamers’ o conocidos exjugadores como Iker Casillas o Sergio ‘Kun’ Agüero.

“Mi hijo me pidió participar en el programa y lo hice. Tal y como participó, me sentí muy orgulloso de él. Yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor manera posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre“, ha reflexionado.

Con todo, el exjugador del Barcelona ha explicado que está “bien” en lo personal, después de que el pasado noviembre decidiera colgar las botas como futbolista profesional.

Precisamente, tras disputar su último partido en el Camp Nou, Piqué dijo en su discurso que “cuando te haces mayor, querer es dejar marchar”, una frase que no estaba preparada, según ha desvelado, si bien ha reconocido que estaba enmarcada en un momento en el que en su vida estaban pasando “muchas cosas”.

