Luchador Chessman se disculpa con Adrián Marcelo por orden de su empresa, no por arrepentimiento; asegura que lo volvería a golpear

Kevin Citlali Zamora, mejor conocido como Chessman, viajó a Monterrey para ofrecer una disculpa por el golpe que le dio a Adrián Marcelo, influencer y conductor del canal 6 local; sin embargo, no lo hizo de corazón, sino obligado, ya que él mismo reveló que la empresa para la que trabaja, la AAA, le ordenó hacerlo.

Durante Telediario Nocturno, una emisión de Grupo Multimedios, empresa en la cual labora Adrián Marcelo, el luchador mencionó su disculpa, aunque insistió en que era para Grupo Multimedios y no para el conductor al que golpeó durante el festival The World is a Vampire, ya que a él lo considera una persona irrespetuosa.

“A él (Adrián Marcelo) no quiero ni mencionarlo, es una persona irrespetuosa, no tiene cabida en estos programas. Yo vengo a pedir una disculpa pública a Multimedios de parte de AAA y Chessman. A él no lo menciono, ¿acaso esta persona se ha disculpado con toda la gente que ha ofendido?”, dijo en vivo.

Y es que, desde su llegada al aeropuerto, Chessman ya había adelantado que no le nacía pedir perdón.

“No es muy grato (viajar a Monterrey), estoy aquí por mi empresa. AAA me obligó. Si por mi fuera no estuviera yo aquí para pedir una disculpa a… ¿cómo se llama esa persona?”, explicó a las cámaras de Canal 6, donde trabaja el influencer.

Y para que quedara claro, aunque el luchador reconoció que su acción no fue la mejor, enfatizó que lo volvería a hacer tratándose del influencer, quien en redes sociales se ha ganado el rechazo de un grupo grande de internautas, debido a los comentarios ofensivos y discriminatorios que suele hacer, principalmente hacia las personas con sobrepeso.

A raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estaba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso. Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar… diario… cómo 10 kms.— adrián marcelo (@adrianm10) February 17, 2023

“Que te quede bien grabado, hay que tener educación, lo hago por mi empresa, no porque yo quiera, a lo mejor sí estuvo mal lo que hice, el acto, pero lo volvería a hacer; mucha gente me ha amenazado, pero vieras cuánta me ha felicitado (risas). De verdad, por AAA estoy aquí, si por mí fuera, no estuviera”, concluyó.

Vale recordar que, además de que su empresa lo obligó a pedir la disculpa, también lo castigó con dos semanas de suspensión en sus eventos.

