Aseguran que Miguel Bosé le vendió su mansión de España a Thibaut Courtois, portero del Real Madrid

El cantante Miguel Bosé, de 66 años, no es más el dueño de la casa que su familia poseía en Somosaguas, en España, al darse a conocer que se la vendió al portero belga Thibaut Courtois, quien actualmente milita en el Real Madrid de ese país.

De acuerdo a la revista Semana, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la propiedad ya no está más a nombre del intérprete de ‘Amante Bandido’, sino que ahora aparece a nombre de One TM Financial Investments, una empresa que pertenece al reconocido futbolista.

“Miguel Bosé vende su casa familiar al portero del Real Madrid”, es como la revista Semana dio a conocer la exclusiva en su portada.

Hasta el momento se desconocen los detalles de la operación, lo único que se sabe es que el cantante se quitó un gran peso de encima, el cual le permitirá hacer frente a sus problemas con Hacienda, pues la había puesto como garantía ante los adeudos que tenía.

La propiedad, que está distribuida a lo largo de dos plantas y fue construida en 1966, fue lanzada originalmente al mercado por €6,000,000 de euros.

Originalmente perteneció a Luis Miguel Dominguín y a Lucía Bosé, sus padres, pero años más tarde pasó a las manos de Miguel Bosé, quien últimamente la usaba más como una casa de descanso, pues lleva ya mucho tiempo viviendo en Panamá.

Los detalles interiores del inmueble, que cuenta con una extensión de más de 10,760 pies cuadrados, son prácticamente desconocidos, pues el también actor era muy celoso de su vida privada.

Solo se sabe que goza de un estudio de grabación, de gimnasio, de sauna y de un estudio de escultura, que era donde Nacho Palau, su ex, solía trabajar en sus obras.

Al exterior, en su lote de más de 2.5 acres, cuenta con terraza, con extensas áreas verdes y hasta con un gallinero.

