Cómo proteger tu iPhone en caso de un robo para que nadie pueda acceder a el

La seguridad de nuestros dispositivos móviles es un tema de gran importancia en la actualidad. En este sentido, el iPhone es uno de los smartphones más populares y avanzados tecnológicamente en el mercado por lo que es buscado activamente por ladrones debido a alto costo y popularidad.

Por fortuna, existen mecanismos que pueden ayudar a que en caso de robo o pérdida, un delincuente no pueda tener acceso a tu iPhone, al menos no sin cierta dificultad. Uno de los métodos más utilizados es el de configurar el iPhone para impedir que se pueda acceder al centro de control del teléfono o que el equipo reconozca conexiones USB si no está desbloqueado. Esto se puede hacer a través de la configuración de seguridad del dispositivo, la cual permite establecer restricciones de acceso a ciertas funciones.

A esto se suma el hecho de que cuentas con la opción de bloquear la conexión de accesorios que deseen vincularse al dispositivo si este no ha sido desbloqueado previamente. De esta forma te aseguras de que ninguna situacion pueda

Además de esto, es importante configurar otras herramientas de seguridad que incorporan los iPhones, como el FaceID, que permite desbloquear el dispositivo mediante el reconocimiento facial del usuario. También es importante configurar la función de “Buscar mi iPhone”, que permite rastrear el dispositivo en caso de pérdida o robo, y la función de “Borrado remoto”, que permite borrar toda la información almacenada en el dispositivo en caso de que no se pueda recuperar.

Es importante destacar que la configuración de estas herramientas de seguridad no solo nos protege en caso de robo o pérdida, sino que también nos ayuda a proteger nuestra información privada en caso de que alguien intente acceder a nuestro dispositivo sin nuestro consentimiento. Por lo tanto, es recomendable configurar estas herramientas de seguridad desde el momento en que adquirimos un iPhone y mantenerlas actualizadas para garantizar la protección de nuestra información en todo momento.

Piezas robadas

Una característica particular de los iPhones es que a diferencia de los terminales Android, estos son capaces de detectar si un componente instalado proviene de otro teléfono, o si por el contrario se trata de una pieza original nueva.

En caso de instalar un componente de otro teléfono, lo más común es que la función asociada a él comience a presentar fallas o bien directamente deje de funcionar completamente.

Esto se traduce en que los equipos robados no pueden ser utilizados como piezas de recambio para otros teléfonos, lo que en cierta medida hace que los iPhones pierdan atractivo para los delincuentes.

