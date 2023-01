iOS: qué son las llaves de seguridad de hardware, cómo funcionan y por qué son la mejor opción para proteger tu Apple ID y cuenta de iCloud

La más reciente actualización de iOS trae consigo una nueva herramienta de seguridad que promete proteger el Apple ID y la cuenta de iCloud de los usuarios de Apple ante cualquier tipo de intento de hackeo.

Esto es posible gracias a que la compañía a partir de ahora permitirá el uso de llaves de seguridad de hardware, es decir llaves de seguridad físicas que serán las responsables de permitir que los usuarios puedan acceder a estos servicios. De esta manera se puede prevenir que personas no autorizadas puedan llegar a acceder a las cuentas de los usuarios.

Para entender el uso de estas llaves de seguridad primero hay que saber que se trata de pequeños dispositivos físicos que verifican tanto la identidad del usuario, como la del sitio al que está intentando iniciar sesión. De esta manera si el usuario se encuentra ante un sitio falso el sistema impedirá que ingrese su información personal.

Al utilizar estas llaves se evita que la persona sea víctima de un ataque phishing en el que los delincuentes se intentan hacer pasar por otras personas o empresas.

Cómo configurar la llave de seguridad

Apple explicó que para poder utilizar una llave de seguridad primero es necesario que el usuario previamente realice ciertas configuraciones de seguridad en su equipo. Entre ellas se encuentra activar la opción de autenticación de dos pasos para el Apple ID.

De igual manera se requiere que todos aquellos dispositivos en los que el usuario haya iniciado sesión con su Apple ID cuenten con la versión de iOS 16.3 o posterior.

“Durante la configuración, se cierra la sesión de los dispositivos inactivos, que son dispositivos asociados con su ID de Apple que no ha usado o desbloqueado en más de 90 días. Para volver a iniciar sesión en estos dispositivos, actualice el software compatible y use una clave de seguridad. Si su dispositivo no se puede actualizar a un software compatible, no podrá volver a iniciar sesión”, explica la compañía.

Para poder configurar las llaves de seguridad en los iPhone o los iPad el usuario debe acceder a la app de configuración del dispositivo. Luego de esto debe oprimir sobre su nombre y sobre la opción de “Contraseña y seguridad”.

En este punto deberá seleccionar la opción de “Agregar llaves de seguridad” y seguir las instrucciones que le indicará el sistema.

Esto también te puede interesar:

– iOS 16: cómo descargar e instalar la versión beta del nuevo sistema operativo de Apple

– iPhone con iOS 16: qué significan el punto naranja y verde en las pantallas

– Cómo personalizar la pantalla Always on Display de iOS 16.2