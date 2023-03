Antonio ‘Pollo’ Briseño lanza flores a Paunovic antes del Clásico entre Chivas y Club América

Las Chivas de Guadalajara tendrá un duelo importante ante el Club América, considerado como Clásico en México y que todo jugador desea ganar. Sin embargo, antes de dicho duelo, Antonio ‘Pollo’ Briseño se encargó de lanzarle flores a Veljko Paunovic.

En las palabras dichas por el jugador del rebaño, explicó como es que ha tenido más de 10 entrenadores a lo largo de su carrera, y que solo con Paunovic pensó que “no sabía nada de fútbol”

“A lo largo de mi carrera he tenido más de 10 entrenadores, cada quien tiene lo suyo y te transmite algo, pero sí quiero hacer hincapié en una cosa, yo pensaba que sabía de futbol y eso que tengo ya dos títulos de entrenador y 11 años de carrera, pero me doy cuenta por lo visto con Paunovic que no sé nada de fútbol“, dijo en rueda de prensa ‘Pollo’ Briseño.

“Táctica y técnicamente hablando, muchos detalles, creo que la diferencia son los detalles, no deja pasar nada, te lo dice en el momento y te lo explica con videos, todos sabemos a lo que jugamos, lo que se tiene que hacer. No te deja nada al aire y todo tiene un porqué”, agregó Briseño en el programa Tiro Libre.

Antonio ‘Pollo’ Briseño con las Chivas de Guadalajara. Foto: Imago7/ Sandra Bautista

El Clásico le sigue dando nervios a Briseño

De forma conjunta, en el mismo programa, Briseño habló sobre el Clásico Nacional, en el que ha disputado varios encuentros ante el América. No obstante, el ‘Pollo’ Briseño admitió que los nervios nunca se van.

“Todo jugador tiene nervios, si no tiene nervios no tiene sangre en las venas, evidentemente uno está no ansioso, pero sí motivado y contento de que sea un gran partido. En mi caso vengo de una larga lesión entre comillas porque me desgarré, ya tuve minutos el partido pasado y este es un Clásico Nacional, estadio lleno en el Akron, no puedo negar que no tengo esas mariposas en el estómago, pero pues siempre con toda la alegría y motivación de ganar que es lo que queremos”, aseveró el jugador de las Chivas.

También te puede interesar

–“Se tiene que salir a matar”: ‘Pocho’ Guzmán advierte al Club América de cara al Clásico Nacional en el Clausura 2023

–Las Águilas del América dominan a las Chivas de Guadalajara jugando visitante en el Estadio Akron, según las estadísticas

–Alexis Vega, con la presión de guiar a las Chivas de Guadalajara a una victoria frente al Club América