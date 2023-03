Christina Ricci destapó que fue amenazada por negarse a filmar una escena sexual

Tremendo revuelo causó la actriz Christina Ricci luego de dar a conocer el trago amargo que pasó durante el rodaje de una cinta. De acuerdo con la famosa, fue amenazada por negarse a filmar una escena sexual.

Fue durante su participación en el programa ‘The View’ que la famosa se pronunció sobre el cambio que ha experimentado Hollywood para poder proteger a los actores ante cualquier situación de riesgo; lamentablemente, a ella le habría tocado una época completamente diferente.

“Nosotras, las actrices mayores, hablamos de eso todo el tiempo. Es sorprendente ver (las personas más jóvenes) que no necesariamente tienen que pasar por las cosas por las que tuvimos que pasar. Pueden decir: ‘No quiero hacer esta escena de sexo’, ‘No voy a estar desnudo’. Pueden establecer límites para sí mismos que a nosotros nunca se nos permitió“, contó ante las cámaras del programa.

Bajo esa tesitura, Christina Ricci habló por primera vez sobre una experiencia poco agradable vivida en un set de grabación. Sin dar detalles sobre la identidad de la cinta o su agresor, la histrionisa contó que luego de negarse a filmar una escena sexual, alguien la amenazó con emprender acciones legales en su contra.

“Amenazó con demandarme una vez porque no quería hacer esta escena de sexo de cierta manera. (Las cosas) realmente han cambiado y es genial verlo”, detalló. Sin embargo, pese a las amenazas que recibió, Ricci salió victoriosa de la situación: “Eso nunca sucedería ahora. No lo hice de todos modos. Y no me demandaron”.

Afortunadamente, Christina Ricci ha dejado este trago amargo en el pasado y ahora se concentra en el éxito obtenido gracias a su participación en la serie ‘Yellowjackets’, misma que le valió para ser nominada al premio Emmy como Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama.

Seguir leyendo:

• Christina Ricci recuerda con “vergüenza” su actuación en la cinta ‘Casper’

• Jenna Ortega revela lo extenuante que fue para ella trabajar en la serie de Netflix “Wednesday”