La familia Trump recibió obsequios por un valor de $300,000 de otros gobiernos y no los reportó

El expresidente Donald Trump y su familia recibieron casi $300,000 en regalos de varios gobiernos entre 2017 y 2020, pero no el Departamento de Estado no se enteró de los obsequios porque no fueron reportados como lo requiere la ley.

De acuerdo con el informe, la familia Trump recibió más de 100 regalos de funcionarios extranjeros, entre ellos uno del presidente de China Xi Jinping y otro del príncipe heredero Mohammad bin Salam, con un valor de más de $ 4,000,000 dólares.

CNN reportó que los demócratas de la Cámara de Representantes aseguran que el hallazgo de obsequios extranjeros incluyen 17 de Arabia Saudita con un valor de más de $48,000 dólares y este hecho “plantea preguntas importantes sobre por qué el expresidente Trump no reveló los obsequios al público” e incluso si estos regalos pudieron influir en la política estadounidense bajo su administración.

“En total, los registros indican que el expresidente Trump y la Primera Familia recibieron 117 obsequios extranjeros no declarados, valorados en aproximadamente $291,000”, dice el informe provisional.



El representante demócrata Jaime Raskin de Maryland reveló al medio antes citado que dichos regalos, que hoy se encuentran desaparecidos, “sugieren graves violaciones de la Cláusula de Emolumentos extranjeros. Esa parte de la Constitución es la ley antisoborno original de Estados Unidos”.

Hace un año el Departamento de Estado informó que no podía dar cuenta por completo de los obsequios extranjeros que recibieron los funiconarios de Trump durante el último año en el cargo del presiente, sin embargo, el informe provisional publicado el día de hoy dice que “nueva información obtenido por el comité revela que la falta de divulgación los obsequios de gobierno extranjeros fueron mucho más amplios de lo que se sabía anteriormente y se extendieron a lo largo de la Administración Trump”.

“Los registros internos de la Casa Blanca obtenidos por el Comité indican que las listas proporcionadas por la Casa Blanca a la Oficina del Jefe de Protocolo no incluyeron todos los obsequios extranjeros recibidos por el expresidente Trump y la Primera Familia no solo en 2020, sino a lo largo del Administración Trump”, se lee en el informe.

De acuerdo con el informe, Trump no reportó al Departamento de Estado sobre 50 regalos del extranjero con un valor de $150,000, solo reportó 36 en 2017, 17 en 2018, 23 en 2019 y cero en 2020.

Algunos de los obsequios que recibió el magnate han sido valorados en decenas de miles de dólares, incluida una alfombra de seda uzbeka de $12,000 dólares, así como una draga de $35,000 dólares del emir de Qatar.

El informe también agrega que se desconoce el paradero de alguno de los artículos, incluida una “pintura de tamaño más grande que el natural” de Trump que le fue entregada como un regalo justo antes de las elecciones de 2020.



El panel también descubrió que Kushner, su esposa Ivanka Trump y sus hijos juntos recibieron 33 obsequios no declarados, por un total de casi $82,000 dólares.

