Stormy Daniels habla con los fiscales de Nueva York sobre los pagos secretos que le envió Trump

La investigación que recae sobre los hombros de Donald Trump por supuestamente haber pagado $130,000 dólares en secreto en 2016 a la modelo Stormy Daniels parece estar llegando a su final y todo apunta a una probable acusación sobre el exmandatario.

Sin embargo, los fiscales de Nueva York están tratando de contar con más pruebas para poder llegar a un veredicto, razón por la que citaron a la modelo porno para hablar sobre el tema.

El representante legal de la “aventura incómoda” de Trump, Clark Brewster, hizo uso de su red social Twitter para comentar que su clienta “respondió a las preguntas y acordó estar disponible como testigo”. Mientras que un portavoz de la oficina del fiscal se negó a comentar a la prensa al respecto.

La entrevista de Daniels con los fiscales llega después de la reunión que tuvieron con el excolaborador de Trump, Michael Cohen, quien reveló a Político que fue él quien facilitó el pago a la modelo con el único fin de silenciar a la acusadora de Trump “en coordinación y bajo dirección” del exmandatario.

Trump quien ha negado en repetidas ocasiones haber mantenido una relación con Daniels fue invitado a hablar ante un gran jurado sobre el caso, pero un abogado del exmandatario, Joe Tacopina, dijo que su cliente no tenía planes de aceptar su propuesta.

Los fiscales se encuentran analizando un cargo de delito grave contra Trump relacionado con la forma en que Organización Trump reembolsó el pago de $130,000 dólares y que fue registrada falsamente como pagos de reembolso como gastos legales.

Trump ha recibido la instrucción de sus abogados de lanzar su último as, que implica que acepte que sí mantuvo una relación extramarital con la modelo, sin embargo, según Rolling Stone, el exmandatario no quiere tener problemas con su esposa Melania, a quien le ha jurado una y otra vez que no tuvo nada qué ver con la sensual estrella de cine para adultos.

