Trump probablemente pagó a Stormy Daniels por temor a Melania, biógrafo

El biógrafo de Donald Trump, Tim O’Brien, destapó que el exmandatario pudo haber pagado a la actriz porno Stormy Daniels con el único fin de que su matrimonio no se viera afectado y porque en el fondo le tiene miedo a Melania.

“No creo que solo estuviera preocupado por la posibilidad de que su compañera explotara. Creo que también estaba preocupado por la explosión de su matrimonio“, contó O’Brien en entrevista con MSNBC.

Incluso, el biógrafo señaló que Trump en aquel momento le tenía más miedo a su esposa que al propio electorado.

“Donald Trump tiene un largo historial de engañar a sus esposas y creo que en ese momento probablemente le tenía más miedo a Melania Trump que al electorado, por lo que tenía una motivación para tratar de sacar esto del camino”, contó.

Daniels ventiló que en 2006 tuvo una aventura amorosa con Trump, al tiempo que Melania se convertía en madre primeriza. Las declaraciones de la modelo para adultos salieron a la luz pública a pesar de que el exabogado del magnate, Michael Cohen, le hizo unos pagos en secreto para que se mantuviera callada.

El autor de la biografía ‘TrumpNation: The Art of Being The Donald’ no es la única persona que ha dado a conocer que el exmandatario le tiene miedo a su esposa, a él se suma la asesora principal del también empresario en la Casa Blanca, Kelly Conway.

“Él se reserva, no escucha a muchos de nosotros, pero se reserva el miedo para una persona, Melania Trump“, dijo en Conway en noviembre pasado ante el panel de la Cámara de Representantes que investigaba los disturbios al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Trump ha negado en repetidas ocasiones que no tuvo una aventura con Daniels, sin embargo, sus afirmaciones no coinciden con lo que la modelo y su exaborado dicen.

