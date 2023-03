Polémica en Estados Unidos: suspenden a jugador de hockey tras lanzar por las escaleras la silla de ruedas de una mujer

La polémica se apoderó de las redes sociales en Estados Unidos luego de que trascendiera un video donde se ve a un grupo de jóvenes lanzar por las escaleras de un bar la silla de ruedas de una mujer con discapacidad para caminar.

Posteriormente se conoció que se trata del jugador de hockey de la Universidad de Mercyhurst, Carson Briere, quien a su vez es hijo Danny Briere, gerente general provisional de los Philadelphia Flyers. Por el hecho también fueron sancionados dos compañeros que estaban con él esa noche.

El episodio que causó controversia e indignación se originó en un bar de Pensilvania cuando Briere y dos amigos más entraron al bar, subieron las escaleras y uno de ellos tomó la silla de ruedas que estaba estacionada en un rincón, se sentó, la rodó y luego se levantó para arrojarla por las escaleras.

Fue a través de las redes sociales, específicamente en Twitter y gracias a una persona que se identificó como trabajador del “Sullivan’s Pub” en Erie, Pensilvania, que se pudo conocer el clip de la discordia.

“Por lo general no publico nada serio en mi Twitter, pero algo sucedió el sábado por la noche y no puedo soportar la idea de que este niño se salga con la suya. En el video a continuación, hay un estudiante MercyhurstU y actualmente está en el equipo Hurst Mens Hockey. Carson Briere”, escribió.

I usually don’t post anything serious on my twitter but something happened Saturday night and just can’t stomach the thought of this kid getting away with it. In the video below is a @MercyhurstU student and is currently on the @HurstMensHockey team. Carson Briere. pic.twitter.com/kWWlEYEc7V — julia (@juliazukowski) March 14, 2023

Aunque el hecho ocurrió el hace casi una semana, fue el martes cuando esta usuario de nombre Julia Zukowski denunció el hecho. La grabación se hizo extremadamente viral y consiguió más de 13 millones de reproducciones.

Toda acción tiene una reacción e inmediatamente el departamento de atletismo de Mercyhurst inició una investigación en la que confirmó la identidad de los involucrados y si vínculo con la casa de estudios. “Hemos colocado a los tres en suspensión provisional de sus equipos de atletismo según la política de la escuela, a la espera del resultado del proceso de investigación”, manifestaron en un comunicado.

Statement from Mercyhurst Athletics. pic.twitter.com/qkO2szewhi — Mercyhurst Lakers (@HurstAthletics) March 15, 2023

Un día después de esta misiva, los Flyers compartieron una segunda comunicación en donde Briere aceptó y se disculpó por su accionar. “Lamento profundamente mi comportamiento del sábado (…) no hay excusa para mis acciones, y haré todo lo posible para compensar esta grave falta de juicio”.

Tras este hecho, se creó una recolección de dinero en línea a través de GoFundMe y así poder comprar una silla de ruedas nueva para Sydney, quien incluso se pronunció sobre lo sucedido en Twitter.

“Hola, soy Sydney y fue mi silla la que fue empujada por las escaleras. Estoy muy agradecida por toda la ayuda de Sullivan en esta situación y los amables comentarios que veo en la publicación de Julia. Juro que realmente no quiero quedarme con un centavo del dinero donado, prefiero dárselo a aquellos que lo necesitan”, redactó. Hi im Sydney and it was my chair that was pushed down the stairs. I’m so thankful for all of Sullivan’s help in this situation and the kind comments I see on Julia’s post. I swear I really don’t wanna keep a cent of the donated money, I’d much rather give it to those who need it. pic.twitter.com/1I5q05jdeO— Sydney (@_legless_wonder) March 16, 2023

Carson tiene 23 años y se encuentra en su tercera temporada con el equipo de hockey Mercyhurst. De acuerdo con información de Erie Times-News, Briere fue despedido en 2019 por el equipo de hockey del estado de Arizona en 2019 por supuestamente violar reglas no reveladas de la institución.

Te puede interesar:

·Dejó el hockey por el OnlyFans y ahora acumula millones de seguidores y likes con su contenido explícito

·Maestra de gimnasia de Detroit es demandada tras arrojarle un bastón de hockey a una niña en la cabeza

·Shakira y Carson Daly posaron juntos en juego de los New York Islanders. El Instagram explotó

**