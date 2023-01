Dejó el hockey por el OnlyFans y ahora acumula millones de seguidores y likes con su contenido explícito

La plataforma social OnlyFans sin duda está para marcar un antes y un después en las interacciones de las personas por redes. Actualmente con más de 9 millones de usuarios, de ellos 80,000 se dedican a la creación de contenido, muchos de ellos deportistas y figuras del entretenimiento.

Como es el caso de Mikayla Demaiter, una canadiense de 22 años originaria de Ontario que decidió dejar la práctica profesional del hockey por dedicarse a tiempo completo a crear contenido, ya sea fotografías o videos, para su perfil en OnlyFans.

might send these photos to nasa so they can discover their new favorite star pic.twitter.com/CyVyUHPXpB — mikayla demaiter (@mikaylademaiter) December 31, 2022

Durante poco más de dos años fue la portera de los Bluewater Hawks en la Liga Provincial de Hockey Femenino, pero en 2020 en medio de la pandemia y cuando OF no era tan popular, decidió retirarse: “Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo. Es hora de pasar página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar”.

Para ese entonces Mikayla Demaiter ya acumulaba miles de seguidores por Instagram, por lo que tenía suficientes personas para que la siguiera en la creación de contenido explícito. Además de eso, algunos diarios canadienses informaron que esta bella rubia tuvo problemas con algunas compañeras de equipo ya que desviaba la atención de sus parejas cuando iban verlas jugar. View this post on Instagram A post shared by Mikayla Demaiter (@mikaylademaiter)

Actualmente, Demaiter es toda una sensación del Internet e incluso la han apodado la “estrella del hockey más sexy del mundo”, a pesar que abandonó la práctica de ese deporte hace dos años.

En Instagram ya la siguen más de 1.6 millones de usuarios, a los cuales recompensa subiendo sugerentes posados en variados lugares, desde una biblioteca hasta una soleada playa, vestida con outfits que la patrocinan.

in the words of the one and only santa claus “HO, HO, HOly” 🎅🏼 pic.twitter.com/xkSTQRSu2X— mikayla demaiter (@mikaylademaiter) December 23, 2022

Hasta la fecha en OnlyFans, la sensual Mikayla Demaiter ha colgado casi 600 publicaciones con 431.5K de likes de sus seguidores.

