Shakira y Carson Daly posaron juntos en juego de los New York Islanders. El Instagram explotó

Shakira sigue en Nueva York y posó con el conductor de The Voice, Carson Daly, al juego de hockey de los New York Islanders para justamente animar al equipo local y pasarse un buen rato. Fue la cuenta de Instagram de la NHL la que publicó una foto de ellos juntos y muy sonrientes.

Días atrás, Shakira llegó a la gran manzana en compañía de sus hijos con Gerard Piqué, Milan y Sasha. Han estado disfrutando de la ciudad al tiempo que la colombiana cumple con compromisos laborales. Por supuesto hubo oportunidad para pasar por el @USBArena y ver jugar a los New York Islanders. Como era de esperarse, los comentarios en Instagram no se hicieron esperar.

“¿Está el amor en el aire?”, “Se ven muy bien. Ya quiero escuchar la próxima canción”, “Un hombre que sí está al nivel de Shakira y no el bebé grande de Piqué“, “Habemus romance con Carson Daly“, “Ella no estará con nadie y con todos… No sé si me explico….”, fue parte de lo que se pudo leer en las redes sociales de la NHL.

Shakira también estuvo en el Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ahí recibieron los certificados del Guinness World Récords por su canción con Bizarrap “Music Sessions Vol.53”. Además la colombiana rompió 10 más ese día. En total tiene 17 récords mundiales. View this post on Instagram A post shared by Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Por supuesto Shak habló con Jimmy Fallon del duro momento de su separación: “He tenido un año realmente difícil después de mi separación y escribir este hijo ha sido muy importante para mí. Ha sido una forma saludable de canalizar mis emociones”. Después le dio paso a una increíble presentación junto a Bizarrap.

Recordemos que la intérprete de “Monotonía”, “Provenza” y “MAMIII” llegó a grabar con Bizarrap justamente por la admiración de su hijo Milan al rapero y Dj argentino. La propia Shakira confirmó que su hijo había sugerido algunas ideas, como ya había hecho en el pasado en algunos de sus videos.

Insólitamente la canción se posicionó de número 1 en arrancada en las distintas plataformas digitales como iTunes, Apple Music y Youtube. Hasta el momento de cierre de esta nota, la “Music Sessions Vol. 53” tiene 425 millones de reproducciones.

