Un sargento acosó a la soldado hispano hallada muerta en Fort Hood, Texas, y un militar la ahorcó, dicen dos amigos

La muerte de la hispana Ana Fernanda Basaldua Ruiz ha sacado a la luz pública el acoso del que fue víctima la soldado al interior de Fort Hood; de acuerdo con dos informantes, los problemas de Basaldua llegaron cuando fue trasladada a la base militar a inicios de 2022.

La mejor amiga de la occisa contó a Telemundo Noticias, de manera anónima por miedo a sufrir una represalia porque también es soldado, que Basaldua denunció ante altos mandos el acoso del que era víctima de un militar, pero su caso no escaló, al contrario, ella fue trasladada de pelotón.

De acuerdo con la informante, quien sirve como militar en la base de Fort Knox, en Tennesse, el presunto acosador de Basaldua la ayudó e incluso la oriento en sus primeros meses en Fort Hood, pero con el paso del tiempo ella empezó a hacer nuevos amigos y él estaba muy molesto por eso.



“Basa (como ella le decía de cariño) empezó a hacer amigos y todo eso, él se estaba molestando, se estaba celando, le decía cosas y a Basa no le parecía eso, primero porque era mayor y luego (porque) era sargento. Venía inesperadamente a su cuarto, le tocaba la puerta, la texteaba (y le reclamaba) porque ella se estaba juntando con gente que ella (sic) no tenía (por) que juntarse con nadie más que no sea con él”, contó la amiga de la soldado.

El acoso al que estaba sometida la llevó a hablar con sus superiores “ella le estaba diciendo a su PSG, que es su sargento de pelotón, lo que estaba pasado. Ahí es cuando lo llamaron a él a la oficina y no tomaron (medidas) hubo una discusión que quedó entre ellos“.

La amiga también contó que en un inicio Basaldua tenía miedo de denunciar a su acosador por las consecuencias que podría llegar a tener, más siendo una soldado recién llegada a la base “al inicio tenía miedo porque no se quería meter en problemas ni nada de eso. Pero ella lo reportó, supuestamente que le iban a quitar el rango a ese sargento, pero no terminaron de quitárselo. Él siguió allí en la misma compañía, lo único que hicieron fue pasar a Basa a un platoon diferente”.

También contó que Basaldua, quien fue hallada sin vida el lunes, no quería que la trasladaran a Fort Hood pero había recibido “órdenes que tenía que seguir”

Basaldua y su mejor amiga se conocieron en agosto de 2021 durante el entrenamiento militar en Fort Leonard, en Missouri, y a decir de ésta, la comunicación entre ellas era a través de WhatsApp, Instagram y Snapchat; entre ellas no había secretos al grado de confiarle el acoso que estaba sufriendo por parte del sargento.

Basaldua le contó a un amigo que “alguien me ahorcó”

Otro amigo de Basaldua, quien también ofreció su testimonio al medio antes señalado de manera anónima, contó que también fue víctima de un intento de asfixia por parte de un soldado de la base.

A decir del militar de Fort Hood, la soldado de 21 años le contó que “alguien me ahorcó”. Me quedé bien sorprendido y le dije ‘no te pongas con ese señor o sargento porque eso no está bien‘”.

Ese amigo recuerda haber visto al señalado por Basaldua el viernes 3 de marzo en una tienda de la base militar donde ella le comentó que tenía problemas “me dijo que unas cosas no andaban muy bien en la compañía y le dije ‘oye, no tengas miedo, si necesitas un lugar al salir, tengo casa, ¿y si nadie te quiere entender, dime y yo puedo hacer (algo) para comunicarme con las personas que investigan casas Harassment?”.

Las declaraciones de ambos amigos a Telemundo Noticias se suman a las que hizo la madre de la joven, Alejandra Ruiz Zarco, al mismo medio donde aseguró que su hija le confió que estaba siendo acosada y que incluso varias personas querían acostarse con ella.

Hasta ahora, los militares que informaron a los padres de Ana Fernanda Basaldua sobre su fallecimiento consideran de forma preliminar que la joven se suicidó. Mientras que los responsables de la base enviaron un comunicado el jueves por la noche en el que aseguraron que hasta ahora no hay evidencias de que la muerte de la soldado se debiera a un acto criminal, pero se comprometieron a abordar el tema con seriedad e investigar a fondo.



