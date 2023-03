Sam Neill revela que fue diagnosticado con cáncer en etapa 3

El actor Sam Neill, reconocido por su participación en la saga “Jurassic Park” como el paleontólogo Alan Grant, anunció que fue diagnosticado con cáncer de sangre en etapa 3 y se encuentra en tratamiento.

El anuncio fue durante una entrevista con “The Guardian”, en donde Neill también conversó sobre la publicación de su nuevo libro de memorias, llamado “Did I Ever Tell You This?” (¿Alguna vez te dije esto?).

“Nunca tuve la intención de escribir un libro. Pero a medida que continuaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una razón para vivir y me iba a la cama pensando, mañana escribiré sobre eso... eso me entretendrá. Y realmente fue un salvavidas, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer, ya sabes”, dijo el actor en la mencionada entrevista.

Diagnóstico

Con 75 años, Neill contó que en marzo de 2022 sintió sus glándulas inflamadas por primera vez, mientras estaba trabajando en la promoción de la película “Jurassic Wold Dominion”.

Tras esto, el actor decidió ir al médico, quien le diagnosticó linfoma de células T angioinmunoblástico, es decir, “un feroz tipo de linfoma no Hodgkin“.

De forma inmediata inició a recibir quimioterapia, pero Neill apuntó que no le funcionó y comenzó a recaer, por lo que comenzó a recibir un nuevo medicamento, que afortunadamente le sirvió y el actor señala que se encuentra libre de cáncer, pero que tendrá que medicarse mensualmente por el resto de su vida.

Consecuencias

En este nuevo libro, Sam cuenta que sobre cómo ha afrontado esta enfermedad: “No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo.

Neill relata que durante la primera ronda de quimioterapia perdió mucho pelo, “más que nada, quiero recuperar mi barba. No me gusta el aspecto de mi cara ni un poco”, dijo.

Durante la entrevista con el mencionado medio de comunicación, el actor aseguró que “no tengo miedo de morir (…) pero me molestaría. Porque realmente me gustaría otra década o dos, ¿sabes? Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar cerca para verlo madurar. Y tengo mis adorables nietecitos. Quiero verlos crecer”.

Seguir leyendo: