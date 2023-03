Luna nueva de marzo 2023: ritual para atraer lo que más deseas en tu vida

Al ocurrir después del equinoccio de primavera y marcar el inicio temporada de Aries, el primer signo zodiacal, la luna nueva que veremos este martes 21 de marzo es una de las más poderosas del 2023 para manifestar nuestros deseos por lo que es el momento perfecto para llevar a cabo un ritual que nos permitirá atraer lo que más queremos en la vida.

La energía que ahora hay en el cosmos es de renovación, inspiración y pasión, nos llama a realizar los ajustes necesarios en nuestra vida, buscar nuevas oportunidades y correr algunos riesgos.

Recordemos que con el ciclo de Aries también celebramos el nuevo año astrológico y esta luna nueva es otro impulso que nos ofrece el universo hacia nuestras metas. Expertos de Foreverconscious.com revelaron un poderoso ritual que podemos hacer para aprovechar la energía de esta lunación y atraer lo que más deseamos en la vida.

Ritual para la luna nueva de marzo 2023

Para llevar a cabo este sencillo ritual necesitarás algunos ingredientes fáciles de conseguir, estos son: el incienso de tu elección, pétalos de flores, una hoja de papel, lápices de colores, un tazón con agua y un cuarzo.

Antes de comenzar, toma en cuenta que este ritual se lleva a cabo durante 3 días seguidos y tienes a partir de ahora y hasta el 3 de abril para realizarlo.

Elije una mesa o superficie plana para colocar todos los elementos que ocuparás. Comienza por prender el incienso para limpiar el ambiente y tu aura de las energías negativas y ponerte en contacto con el universo espiritual.

Mientras lo haces, Foreverconscious.com dijo que puedes ayudarte con la siguiente oración: “Estoy limpio, soy libre, ninguna negatividad puede tocarme. Mientras me limpio, resplandezco, mientras me limpio de pies a cabeza, una paz me baña, sigue una calma. La energía fluye donde van mis pensamientos más elevados. estoy completo soy luz Estoy restaurado.” Ahora pasa el incienso por todas las herramientas del ritual.

Realiza una pequeña meditación cerrando tus ojos y respirando tranquilamente. Ahora toma los lápices de colores y dibuja en la hoja aquello que más deseas en tu vida.

Pon sobre la mesa tu dibujo, ahora comienza a decorarlo con los pétalos de flores y encima coloca tu cuarzo.

Sostén el tazón con agua con ambas manos y di: “Todo lo que es para mi mayor bien ahora está en mi camino. El resultado perfecto, las respuestas que busco y la sanación que mi cuerpo, corazón, mente y alma necesitan están ahora aquí. Doy la bienvenida al amor que hay en mi corazón. Doy la bienvenida al amor que me rodea. Doy la bienvenida al amor del Universo. Fluyo en paz. Me abro a la oportunidad. Soy amado. estoy curado Soy valiente”.

Coloca el cuenco sobre tu dibujo y déjalo así por 3 días seguidos. Al tercer día, desecha las flores y guarda tu dibujo donde puedas verlo a diario.

