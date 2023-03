Qué limpiar y qué no limpiar con limón

Puedes limpiar tu microondas con limón, también cierta ropa, pero probablemente no deberías usarlo para algunos de los trucos populares

By Angela Lashbrook

¿El triturador de basura huele mal? ¿Está manchada una tabla de cortar? ¿Hay manchas amarillas en las axilas de tu camiseta blanca favorita? ¡Los limones vienen al rescate! Estoy enamorada de la idea de que, según los influencers de TikTok y las publicaciones populares de decoración del hogar, podría no solo comer y beber, sino también limpiar con mi fruta favorita de fragante aroma.

Pero también soy escéptica de que algo pueda limpiar mejor que el producto especialmente formulado para eliminar manchas, suciedad y bacterias, así que hablé con los expertos de Consumer Reports y con un microbiólogo sobre hasta qué punto se puede confiar en los limones para limpiar varias manchas de la casa.

¿Por qué son buenos los limones para limpiar?

En teoría, hay algunas cosas sobre los limones y el jugo de limón que los hacen adecuados para incluirlos en tu rutina de limpieza. El jugo de limón, como el vinagre, es ligeramente ácido. Los ácidos pueden utilizarse como quitamanchas, ya que añaden una carga a las moléculas de la mancha, que son atraídas por las cargas de las moléculas de agua. Esto da a las manchas un ligero tirón que las afloja lo suficiente como para aclararlas con agua. (Puedes utilizar vinagre como parte de un proceso para eliminar manchas de las alfombras, aunque debes proceder con cuidado).

El ácido cítrico, el ácido de los limones y otros cítricos, es un agente reductor, lo que significa que tiene algunos trucos en la manga que el vinagre no tiene. Los agentes reductores pueden deshacer proteínas, como las que se encuentran en los virus.

Por último, el ácido cítrico actúa como agente quelante, una sustancia que se apodera del magnesio y el calcio del agua dura que forman la acumulación de agua dura, como la cal que encontrarás en los azulejos de la ducha. Más adelante hablaremos de ello.

Eso es todo en teoría. ¿Qué tan bueno es el jugo de limón para hacer estas cosas?

Los limones como quitamanchas de tela

Cualquiera que se haya echado alguna vez jugo de limón en el pelo con la esperanza de que el sol se lo aclarara hasta convertirlo en rubio veraniego está familiarizado con la idea de los limones como una forma de decolorante suave, al menos idealmente. En realidad, el jugo de limón puede eliminar algunas manchas, dentro de lo razonable.

“El jugo de limón es un agente blanqueador suave, y la acidez puede ayudar a eliminar la combinación que los antitranspirantes tradicionales y el sudor crean en las camisetas blancas”, dice Rich Handel, jefe de proyectos de pruebas de Consumer Reports. “También puede funcionar en calcetines blancos. No debe usarse en nada que tenga colores”. Úsalo solo sobre algodón, dice, y nunca sobre prendas delicadas.

¿Y si lo metemos en la lavadora, como recomienda este TikTok? “Yo no lo haría”, dice Rich. Tampoco lo hagas con vinagre. Lee más sobre la eliminación eficaz de manchas aquí. Si tienes una mancha que parece demasiado grave para el jugo de limón, echa un vistazo a los quitamanchas mejor valorados de Consumer Reports.

Los limones como desodorante

Los limones huelen delicioso, a fresco y limpio. Históricamente, la gente asocia el limón con la limpieza. Un estudio publicado en 2005 llegó a la conclusión de que la exposición inconsciente a un limpiador multiusos con olor a limón obliga a las personas a mantener limpio su espacio. Su aroma también tiene una larga presencia histórica. Un médico de la corte de Egipto del siglo XII escribió en su libro “Tratado de las propiedades dietéticas del limón” que la cáscara de limón refrescaba el aliento (incluido el olor del propio eructo). La primera agua de colonia del mundo, creada por el perfumista italiano Giovanni María Farina a principios del siglo XVIII en Colonia, Alemania, estaba compuesta por esencias de bergamota y limón. Mozart, Napoleón, Oscar Wilde y la reina Victoria la usaban.

Aparte de comprar agua de colonia con aroma de limón, ¿cómo puedes aromatizar tu casa con limón? Un método aprobado por Consumer Reports es utilizar limones en trozos en el triturador de basura para limpiarlo. Una vez a la semana, con el grifo y la máquina cerrados, echa seis cubitos de hielo, unas rodajas finas de limón, una cucharada de bicarbonato de sodio y una cucharadita de cloro en el triturador de basura. Después de echar otros seis cubitos de hielo, enciende el triturador (con el grifo cerrado) hasta que deje de moler. Enjuágalo con agua fría durante 30 segundos y disfruta de un triturador de basura limpio y reluciente. Los alimentos pueden depositarse en la cámara y pudrirse, de ahí el olor, así que mantén tu triturador de basura dejando correr el agua fría antes, durante y por siete segundos después de usarlo.

El mencionado TikTok también recomienda colocar cáscaras de limón en un recipiente en tu refrigerador para “absorber los olores”, pero hay mejores métodos para ello, según Larry Ciufo, jefe principal de proyectos de prueba de Consumer Reports. “Yo usaría bicarbonato de sodio en lugar de cáscaras de limón porque las cáscaras pueden enmohecerse”, dice. Quizá si vives en un huerto de limoneros, tu excedente sea suficiente como para que valga la pena cambiar a diario un recipiente de cáscaras de limón en tu refrigerador, pero para el resto de nosotros, el bicarbonato de sodio es una mejor opción.

¿Para microondas apestosos? El jugo de limón puede ayudarte. Un método aprobado por Consumer Reports para limpiar el microondas consiste en añadir un par de cucharadas de jugo de limón en agua caliente durante un par de minutos para que salga vapor del horno. Límpialo y despídete de un microondas que huele a sobras de comida de hace dos días. Eso sí, no esperes que el jugo de limón ejerza ninguna acción desinfectante sobre el microondas. “Es posible que el vapor generado, si el interior se calienta el tiempo suficiente, “higienice” (limpie, desinfecte) con o sin el jugo de limón”, dice el doctor James E. Rogers, director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria de Consumer Reports. “Y probablemente ayude a limpiar debido a que afloja la comida horneada en el microondas más que otra cosa”.

Los limones para limpiar superficies

Puedes utilizar el jugo de limón para limpiar las superficies de la cocina, más o menos. Sin embargo, si lo que quieres es limpiar encimeras o baldosas, probablemente prefieras buscar otra cosa. “El jugo de limón ha demostrado tener algunas propiedades antibacterianas y hay trabajos científicos que lo han estudiado. Sin embargo, los trabajos que he revisado se realizaron en el laboratorio y puede ser que no se trasladen a la cocina de un consumidor, donde hay tantas variables”, dice Rogers. “Yo utilizaría cloro diluido, limpiadores comerciales o simplemente jabón y agua tibia para limpiar antes y después de preparar los alimentos, seguido de un enjuague con agua tibia. Eso es lo que yo hago”.

Algunas investigaciones lo confirman. Un estudio de 1994 comparó el rendimiento de “limpiadores alternativos”, como el vinagre, el jugo de limón, el amoníaco y el bórax, con el de los limpiadores comerciales. Ningún limpiador alternativo tuvo tanto éxito como los limpiadores comerciales a la hora de eliminar la suciedad o los microbios de las baldosas laminadas.

¿Para qué sirve el limón? Para las tablas de cortar. TeakHaus, una de las mejores marcas de tablas de cortar de nuestras evaluaciones, recomienda el jugo de limón como quitamanchas y desodorante, y anecdóticamente hablando, el jugo de limón funciona bien para eliminar los olores de ajo y cebolla de mi tabla de cortar Boos Block (otra de las favoritas de CR). TeakHaus sugiere frotar un limón cortado a la mitad sobre la tabla de cortar, espolvorearlo con bicarbonato de sodio o sal kosher, y dejarlo reposar durante unas horas antes de rasparlo con una espátula para una máxima dosodorización. Asegúrate de lavar, secar y engrasar la tabla después de un proceso tan intenso. Book Block dice que es mejor dejarla reposar de 2 a 3 minutos que durante horas.

Los limones para descalcificar el lavavajillas

El agua dura es un verdadero incordio: Se acumula en la vajilla recién sacada del lavavajillas, atasca los grifos y deja la ropa áspera y rasposa. El jugo de limón puede ayudar, hasta cierto punto.

“El ácido cítrico (presente en el jugo de limón y otros cítricos) es un buen agente quelante (es decir, que atrapa los cationes)”, es decir, los iones con carga positiva, explica Eric Beckman, profesor de ingeniería de la Universidad de Pittsburgh. “En limpieza, esto significa que es bueno para eliminar ciertos tipos de depósitos dejados por el agua dura (sobre todo calcio y magnesio), básicamente cal”.

Esto no significa que debas meter un limón usado en el lavavajillas, a pesar de lo que la gente de TikTok pueda hacerte creer. Para limpiar la cal en el lavavajillas, “yo usaría un limpiador de lavavajillas que esté hecho para eso”, dice Larry. Un medio limón no va a tener suficiente poder para descalcificar y contrarrestar los efectos del agua dura en tu lavavajillas.

Lo más probable es que tengas tareas de limpieza primaveral que los limones por sí solos no pueden resolver. Tenemos algunos consejos para hacer un trabajo rápido de tu cocina, baños, sala de estar, cuarto de lavado y dormitorios.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.