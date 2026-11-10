La Federación Mexicana de Futbol encabezaría un plan para destituir al presidente de la Concacaf

Más allá de que históricamente se ha señalado a Televisa como juez y parte en los movimientos políticos del balompié nacional, el polémico comentarista David Faitelson reveló desde las pantallas de TUDN que la Federación Mexicana de Futbol encabezaría un plan para destituir a Víctor Montagliani de la presidencia de la Concacaf.

La versión fue expuesta durante un espacio de análisis junto a Mauricio Ymay, destapando una presunta rebelión en los escritorios de la confederación de cara a las elecciones de marzo, donde muchas veces los comentaristas de esta empresa reciben línea para soltar ciertos temas con la finalidad de que la empresa obtenga beneficios.

? EXCLUSIVA ? Buscan sacar al presidente de la CONCACAF Víctor Montagliani



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Esta posible maniobra institucional surgiría en un momento sumamente delicado para la política del futbol mundial, justo cuando la gestión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se tambalearía por su intención de privatizar los próximos tres mundiales. El respaldo abierto que Montagliani le habría brindado al dirigente suizo habría provocado el malestar de organismos poderosos como la UEFA y la Conmebol, dejando al directivo canadiense en la cuerda floja.

Para buscar la salida del actual mandamás de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los directivos mexicanos prepararían una ofensiva estratégica enfocada en asegurar el respaldo de los países menos desarrollados de la zona. El movimiento consistiría en amarrar los veinticinco votos del bloque caribeño para obtener la mayoría absoluta en la asamblea, replicando la histórica fórmula política que ha definido las grandes elecciones del futbol mundial.

El objetivo de fondo detrás de este supuesto golpe de timón sería que México recupere el control total de la Concacaf mediante la llegada de un presidente mexicano que defienda los intereses deportivos de la Liga MX. Con un directivo nacional al mando del organismo, se abriría nuevamente la posibilidad de negociar el esperado regreso de los clubes mexicanos a competencias de alto nivel como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

¿BUSCA FMF CISMA EN CONCACAF? ?



? De acuerdo a TUDN, desde la FMF se busca dar un "golpe de estado" que quite a Víctor Montagliani de la presidencia de Concacaf.



? La idea es poner un directivo mexicano en el cargo y con ello la Liga MX pueda volver a torneos la Copa? — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 11, 2026

La cúpula del balompié nacional entendería que el éxito de esta operación dependerá también de la postura que asuma la federación de Estados Unidos en esta disputa electoral, pues los norteamericanos mueven sus propias fichas comerciales en la región. De concretarse este escenario político, el futbol mexicano pondría fin a casi tres décadas sin tener un dirigente de verdadero peso internacional desde que Guillermo Cañedo ocupó la vicepresidencia de la FIFA hasta 1997.

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