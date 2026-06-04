El profe Julio Ibáñez y Eduardo García en conmovedor reencuentro con sus familias al llegar a la CDMX

Después de casi 60 días de disputas legales, exageración de la policía de Sudáfrica y una experiencia para recordar por siempre, el reportero Julio Ibáñez y el camarógrafo Daniel García de la empresa TUDN, por fin se reencontraron con sus seres queridos al arribar a la CDMX procedentes de Johannesburgo.

Un arribo que parecía que nunca se iba a realizar por todas las complicaciones y obstáculos legales que opusieron las autoridades de Sudáfrica contra estos dos representantes de la empresa de televisión de Chapultepec 18, por haber violado la ley aeronáutica de este país al volar un dron sin autorización con la finalidad de captar el entrenamiento de los Bafana Bafana, que será rival de México el próximo 11 de junio.

Tanto reportero como camarógrafo se vieron en dificultades muy graves por esa situación al ser remitidos por las autoridades como vulgares delincuentes cuando su único pecado fue no pedir las autorizaciones correspondientes para tener las mejores tomas del entrenamiento del equipo nacional sudafricano dirigido por el belga Hugo Broos.

Después de casi 30 horas de travesía, ambos profesionales de la empresa TUDN fueron captados con un efusivo resentimiento por los familiares de ambos. Ibáñez por su esposa e hija, mientras que Eduardo por su pareja, los dos con amplias sonrisas.

Ibáñez y Lalo García, vivieron una auténtica odisea; por esta razón, como parte de sus reportajes para la sección Enemigo íntimo, que Televisa puso en marcha en competencias internacionales con una cobertura mano a mano de los actores del deporte.

Ambos se encontraban en Sudáfrica para dar seguimiento a la selección de ese país, rival de México en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026, cobró notoriedad rápidamente luego de que su detención quedara registrada durante una transmisión en vivo realizada en redes sociales.

Después de semanas de litigio, en las que contaron con el respaldo de la televisora y el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el caso quedó cerrado durante la audiencia celebrada el pasado 2 de junio. Tras conocerse la resolución favorable, Ibáñez compartió su sentir mediante redes sociales.

“Se terminó la pesadilla, han sido varios meses muy complicados para el buen Danny y para tu seguidor. Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia”

¡QUÉ HERMOSO MOMENTO!??



La complicada experiencia que tuvieron que pasar el reportero Julio Ibáñez y su camarógrafo Daniel García en Sudáfrica finalmente quedó atrás y están listos para reanudar su vida de forma normal.



La tarde de este miércoles ambos arribaron al Aeropuerto? pic.twitter.com/voO9jyLe0j — MedioTiempo (@mediotiempo) June 4, 2026

Asimismo, el periodista destacó la solidaridad de Daniel García durante todo el proceso, agradeciéndole por mantenerse a su lado en los momentos más difíciles. También reconoció que hubo instantes en los que la incertidumbre fue grande.

“La vimos difícil, la vimos difícil; ya se enterarán de un millón de anécdotas que quizá les puedan dar un poco más de risa que en aquellos momentos”.

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