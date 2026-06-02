Julio Ibáñez y Danny García, de TUDN, son liberados en Sudáfrica y alistan su regreso a México: “Se terminó la pesadilla”

Después de permanecer 77 días en Sudáfrica bajo un proceso legal que mantuvo en vilo a familiares, colegas y seguidores, Julio Ibáñez, periodista de TUDN, reapareció públicamente tras recuperar su libertad junto al camarógrafo Danny García.

A través de un video grabado aparentemente desde un aeropuerto sudafricano, ambos comunicadores compartieron sus primeras impresiones luego de que concluyera el procedimiento judicial que los mantuvo retenidos durante más de dos meses.

Con evidente emoción, el reportero conocido como “El Profe” publicó un mensaje que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

“Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica, gracias familias, amigos y a nuestra casa TelevisaUnivisión, TUDN México, TUDN USA. Daniel García y yo estamos listos. ¡Mundial, ahí te vamos!”.

Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica,gracias familias,amigos y a nuestra casa TelevisaUnivisión @TUDNMEX @TUDNUSA @dagarciato y yo estamos listos ¡Mundial, ahí te vamos!https://t.co/ahMjrKgX5L pic.twitter.com/kEhCGNJF4n — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 2, 2026

Julio Ibáñez agradece el respaldo recibido durante su proceso en Sudáfrica

En el video, Julio Ibáñez apareció acompañado por Danny García y dedicó gran parte de su mensaje a agradecer a las personas que participaron en su defensa y acompañamiento durante las semanas más complicadas del caso.

“Viene un Mundial que nos mueve y nos motiva, gracias amigos, gracias familias, gracias a nuestras casa Televisa Univisión, gracias Daniel Alegre por viaje hasta acá, gracias Armando Martínez por estar también con nosotros en este territorio, gracias Emanuel Escandón porque hiciste también el viaje para acá, gracias a los abogados sudafricanos.

“Hoy fuimos un ejercito en la corte, creanme ustedes, fuimos un auténtico ejercito de gente preparada, de gente interesada de que todo esto terminara, gracias a todos ustedes que sé que tienen un millón de preguntas que pronto iremos contestando”.

El periodista dejó claro que, por ahora, la palabra que mejor resume el momento que atraviesa es el agradecimiento.

“Gracias es la única palabra que quizás hoy, en este momento, se nos viene a la cabeza porque hay mucha gente que está detrás de todo esto, entiendo que fue un silencio muy grande, entiendo que hubieron compañeros que querían hablar y decir un millón de cosas y que se tuvieron que contener para cuidarnos.”

Danny García también envió un mensaje tras recuperar su libertad

Por su parte, Danny García aprovechó el video para agradecer el apoyo de su compañero y expresar su alivio por el desenlace favorable del caso.

“Gracias a ti también por ser mi compañero y no desampararme, pero bueno, gracias a la vida y a Dios por todavía tenernos aquí y seguir adelante.”

Posteriormente, Julio Ibáñez destacó nuevamente el respaldo que recibieron durante todo el proceso y adelantó que en los próximos días compartirán detalles y experiencias de lo ocurrido durante su estancia en Sudáfrica.

Secretaría de Relaciones Exteriores confirma el cierre del proceso judicial y el regreso

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las autoridades sudafricanas concluyeron formalmente el procedimiento legal relacionado con los dos ciudadanos mexicanos.

“Respecto al caso de dos personas mexicanas detenidas por autoridades sudafricanas el pasado mes de marzo, se informa que las instancias judiciales de ese país concluyeron el proceso legal correspondiente y se tiene previsto que los connacionales tomen un vuelo de regreso a México esta noche.

La Embajada de México en Sudáfrica continuará con su acompañamiento hasta su salida del país. El Gobierno de México reitera su firme compromiso con la defensa y protección en todo momento de las y los mexicanos en el exterior”.

Cabe recordar que Julio Ibáñez y Danny García permanecían bajo libertad condicional con restricción de viaje durante las últimas semanas, luego de haber sido detenidos a mediados de marzo en territorio sudafricano. Con el cierre del proceso judicial, ambos podrán regresar a México y reencontrarse con sus familias tras más de dos meses de incertidumbre.

Respecto al caso de dos personas mexicanas detenidas por autoridades sudafricanas el pasado mes de marzo, se informa que las instancias judiciales de ese país concluyeron el proceso legal correspondiente y se tiene previsto que los connacionales tomen un vuelo de regreso a México? — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 2, 2026

TelevisaUnivision publica cuándo llegarán a México

A través de una publicación oficial, TelevisaUnivision Prensa confirmó que ambos colaboradores regresarán a territorio mexicano en las próximas horas para reencontrarse con sus seres queridos.

“Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias. Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”.

La empresa también reconoció el respaldo brindado por distintas instancias durante el desarrollo del caso.

Nuestros compañeros llegarán a México el día de mañana para reunirse con sus familias.



Agradecemos a las autoridades mexicanas su apoyo en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido. — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) June 2, 2026

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