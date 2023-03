AMLO afirma que posible arresto de Donald Trump es para que no aparezca en la boleta electoral por la presidencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el posible arresto del expresidente estadounidense Donald Trump es para que no aparezca en las boletas electorales por la presidencia de Estados Unidos a realizarse en el 2024.

“Otra más, con todo respeto, está declarando el expresidente Trump que lo van a detener, creo que hoy, por un asunto supuestamente, ¿cómo dicen los abogados?, presuntamente que lo van a detener”, dijo.

“Si fuese así pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, que es para que no aparezca en la boleta electoral”, señaló.

El mandatario mexicano aseguró que el posible arresto de Donald Trump, acusado en Nueva York por silenciar el pago de dinero a la actriz de cine porno Stormy Daniels, sería un acto antidemocrático y comparó la situación con el desafuero que él vivió cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sexenio del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006) quien pidió quitarle su inmunidad política por un presunto caso de expropiación ilegal de un terreno.

“Si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito porque no querían que yo fuese candidato y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida, pero todo esto en plan de amigos, o sea, además para ver si van cambiando porque ya como se dice coloquialmente, ¡ya chole!”, afirmó.

Las declaraciones del presidente mexicano surgen después de calificar de una mentira el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos donde se señala que prevalece la impunidad de las organizaciones criminales en México, además de violaciones en los derechos humanos y persecución contra periodistas.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal“, comentó.

Desde su conferencia mañanera realizada en el estado de Oaxaca, López Obrador insistió en cuestionar el actuar del Departamento de Estado estadounidense.

“Es como si aquí nosotros los evaluáramos, a ver derechos humanos, oye, por qué no liberas a Assange (Julian Assange, fundador de WikiLeaks), si estás hablando de periodismo y libertad, ¿por qué tienes preso a Assange?”, cuestionó.

“Si se habla de actos de violencia, ¿cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de Estados Unidos saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa?, y así”, comentó.

“¿por qué se permite en Estados Unidos que opere un cartel o varios carteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes?, o decirles haber, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo?”, insistió.

López Obrador afirmó que el informe del Departamento de Estado Estadounidense no tiene nada que ver con el presidente Joe Biden.

“Todo esto de la calificación (del Departamento de Estado de Estados Unidos) no tiene nada que ver con el presidente Biden, esos son los que están ahí desde tiempo atrás, no quieren cambiar, son los que quieren someter, no respetan , no saben que los pueblos somos libres, somos independientes, somos soberanos y son muy injerencistas, por eso nos hay que tomarlos en serio”, concluyó.

