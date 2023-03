AMLO mandó elogios a la Selección de México y a Randy Arozarena tras su eliminación del Clásico Mundial de Béisbol

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó un mensaje mediante las redes sociales este lunes tras la eliminación del equipo mexicano del Clásico Mundial de Béisbol a manos de Japón y calificó la actuación como algo histórico, mientras que también le mandó un mensaje a Randy Arozarena, una de las estrellas del equipo.

“En el béisbol se gana y se pierde; nos tocó perder, sin embargo, fue muy destacada la labor. Nunca se había hecho un papel tan importante en el deporte; este día de hoy es algo especial, demostramos de que estamos hechos los mexicanos, de cabeza, corazón, carácter y arrojo”, escribió el mandatario en su cuenta de twitter.

¡Felicidades a los beisbolistas de México! Nunca habíamos llegado tan lejos en este apasionante deporte. Casi tocamos el cielo. Vendrán otras oportunidades. pic.twitter.com/J1rWMUn3ju — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 21, 2023

México perdió 6-5 con Japón en la semifinal del Clásico, tras un dramático partido en el que estuvo delante en el marcador, pero terminó perdiendo el compromiso en las últimas instancias del compromiso. Es por este motivo que el equipo concluyó tercero en el campeonato.

“Estuvimos a punto de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo, fue muy destacada la participación de los beisbolistas que representaron a nuestro país, caballos todos”, agregó López Obrador.

Un Clásico Mundial lleno de historia para México

Pese a su eliminación ante el cuadro nipón, México cumplió la mejor actuación de la historia en un deporte de conjunto en un Mundial de categoría mayor al derrotar por 11-5 al campeón defensor Estados Unidos, liderar el grupo C y en cuartos de finales eliminar a Puerto Rico, que había llegado al duelo en un gran momento, luego de dejar fuera al favorito República Dominicana.

“Ya saben como es este deporte, no es de medias tintas no es para blandengues no es para mediocres, es para ganar o perder, no hay justo medio en este apasionantes deporte. Abrazos a todos, a Benjamín Gil, quien dirigió muy bien y a nuestro paisano (Randy) Arozarena, quien que lució como lo que es, un caballo, por eso esta en Grandes Ligas”, concluyó López Obrador.

Sigue leyendo

·Daddy Yankee apoyó a la Selección de México en el Clásico Mundial de Béisbol y le ‘echó la mala suerte’

·Randy Arozarena se robó el show atrapando un seguro jonrón de Japón (Video)

·Randy Arozarena envió cariñosas palabras a AMLO en redes sociales: “Gracias por creer en mí”