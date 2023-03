Christian Nodal es criticado duramente por su show y por ¡no llenar en Acapulco! | VIDEO

Christian Nodal no la está pasando nada bien después de que se diera a conocer que el pasado fin de semana en una de sus presentaciones no se logró un lleno total como acostumbra.

Algo muy extraño para el artista que cuenta con múltiples éxitos como “La sinvergüenza”, “Adiós Amor”, entre otros. Además de que se presentó en Acapulco, una de las bahías más paradisiacas de México.

A pesar de todos esos factores, el programa de “Sale el Sol” confesó que su Forajido Tour no fue nada de lo que se esperaba en el estado de Guerrero, México.

Pues según la conductora Ana María Alvarado, quien asistió a este vento en la famosa playa donde múltiples famosos vacacionan año con año. Reveló que en el marco del “Carnaval de Acapulco” no estuvo nada bien las entradas al concierto de Nodal.

“Yo que vi el concierto, Christian Nodal no le invierte a su producción, unas pantallas que hacían unos efectos horribles, unos efectos de tres pesos mejor dejen que veamos a Christian Nodal, porque todo el tiempo en las pantallas no se ve Christian, meten filtros y cosas que no se ve mucha producción, el escenario es muy breve, de unos cuantos metros”

ANA MARÍA ALVARADO