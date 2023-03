Encuentran en Australia los restos de gigantesca águila capaz de cazar canguros

Un grupo de científicos descubrió en el sur de Australia los restos fósiles de una enorme águila extinta que sobrevoló el país oceánico hace unos 60,000 años y que tenía unas garras poderosas de 30 centímetros que le permitían cazar animales del tamaño de canguros, informaron fuentes académicas.

La llamada águila de Gaff (Dynatoaetus gaffae), cuya envergadura alcanzaba los tres metros, “fácilmente” pudo cazar “a un canguro gigante juvenil, a un ave no voladora de gran tamaño o a otras especies de la megafauna perdida de aquella época”, dijo en una nota el paleontólogo Trevor Worthy, experto en aves prehistóricas y líder de la expedición científica de la Universidad de Flinders.

The largest #Eagle in #Australia today is the Wedge-tailed eagle; but fifty thousand years ago, a much larger #fossil species flew the skies. Introducing Dynatoaetus gaffae, the largest Australian eagle that ever lived. Read the paper at the link below:https://t.co/6s9O02Mdyv pic.twitter.com/CESh4jWBer

— Dr. Ellen Mather (@Ellenaetus) March 16, 2023