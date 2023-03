“Está para jugar”: Lionel Scaloni habla sobre el futuro de Messi en la Selección de Argentina

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, habló este martes sobre el futuro de Lionel Messi dentro del equipo nacional y aseguró que la estrella del PSG seguirá formando parte de las convocatorias “hasta que él diga lo contrario”, esto debido a que el crack con pasado en el FC Barcelona “está para jugar y para seguir viniendo”.

“Lo de Leo… Es fácil la lectura. Él está bien, está para jugar y para seguir viniendo. Hasta que él diga lo contrario, seguirá viniendo”, aseveró Scaloni en una conferencia de prensa desde el recinto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), en vísperas del amistoso de este jueves ante Panamá.

“Cuando diga ‘no me siento’, ya veré que hago; intentaré convencerlo, pero es lo que hay… Mientras tanto, creo que es feliz adentro de la cancha, es feliz estando en la selección y eso es para nosotros muy bueno. De mi parte, no hay debate”, agregó el técnico que quedó campeón del Mundo en Qatar 2022.

Por otro lado, el capitán de la selección argentina, y playera número ’10’, llegó este lunes a su país natal para jugar los dos amistosos que la Albiceleste tiene programados contra Panamá, el día 23, y Curazao, el 28.

“Lo de Leo me parece hermoso. Él merece todo ese cariño, él y todos los jugadores que están acá merecen salir a la calle y recibir ese cariño, porque no lo han podido vivir, se han ido a sus clubes… Me parece que eso les acerca mucho más, y que lo necesitan”, reconoció el entrenador cuando se le preguntó sobre la reacción de los seguidores al ver a Messi en un restaurante.

Sigue leyendo:

·Sergi Roberto habla sobre un presunto regreso de Messi al FC Barcelona: “Lo esperamos con los brazos abiertos”

·Se olvida del PSG: Lionel Messi ya está en Argentina para el amistoso que la albiceleste disputará contra Panamá

·Continúa la telenovela del futuro de Messi en el PSG: Leo fue abucheado, eliminado de Champions, derrotado en casa y parece no importarle