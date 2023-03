Falleció Paul Grant, actor de Harry Potter y “Star Wars”

El actor Paul Grant fue declarado muerto durante la madrugada de lunes, luego que fuera encontrado días anteriores en el piso a las afueras de la estación King´s Cross, al norte de Londres.

Grant, de 56 años, presuntamente ya presentaba muerte cerebral, según “The Guardian”. La familia del actor fue quien decidió descontarlo del soporte vital.

El intérprete tenía problemas con el alcohol y muchas veces se le encontraba ebrio en la misma estación donde fue encontrado antes de morir.

Inclusive en una antigua entrevista, el artista reconoció que se gastó todo el dinero en drogas, prostitutas y alcohol, lo que causó que perdiera a su familia. “Necesito ayuda. He estado en la cocaína y ha empeorado. Bebo y fumo lo que puedo. Tenía una familia, estaba casado, ahora estoy divorciado. Lo he perdido todo No tengo nada, lo gasté en drogas y prostitutas”, dijo en ese momento.

El actor participó en grandes éxitos de Hollywood como “El regreso del Jedi”, de la saga de “Star Wars” y obtuvo el papel de un ewok; en el “Laberinto” interpretando un goblin, “The Dead” y en “Harry Potter y La piedra filosofal” donde dio vida a otro goblin.

Además, en “La Leyenda” y “Willow, en la tierra del encanto” donde hizo de doble.

Grant padecía de acondroplasia y medía 1,32 metros.

El actor #PaulGrant falleció hoy a los 56 años. Conocido por interpretar a #Ewok en El retorno del Jedi, el capítulo quinto de la saga de #StarWars, y por dar vida a un elfo en #HarryPotter, en la primera película: La piedra filosofal. pic.twitter.com/jXfTBOZ8kg — contacto.news (@contactonews1) March 20, 2023

Reacciones

La hija de Paul Grant, Jayne Grant de 28 años, declaró a un canal de noticias para confirmar la muerte del actor y dijo “estoy desconsolada. Ninguna niña merece que le quiten a su papá. Era tan conocido y amado (por su trabajo). Se ha ido demasiado pronto”.

Mientras, la pareja del actor, Maria Dwyer, le ofreció unas emotivas palabras de despedida: “Paul fue el amor de mi vida. El hombre más divertido que conozco. Él hizo mi vida completa. La vida nunca va a ser lo mismo sin él”, según destacó el medio inglés.

