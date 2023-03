Alejandro Fernández manda un emotivo mensaje a su hijo Emiliano por su cumpleaños

El Clan Fernández continúa celebrando la vida, en días anteriores fueron los cumpleaños de Cayetana y Mía, hijas de Camila y Alex Fernández, pero ahora es el momento de festejar la vida de Emiliano, uno de hijos de Alejandro Fernández y Ximena Díaz, quien el 18 de marzo llegó a los 23 años.

“El Potrillo” aprovechó la oportunidad de utilizar sus redes sociales y publicar un emotivo mensaje a su joven hijo.

En Instagram, Alejandro publicó varias fotografías y videos de momentos especiales junto a Emiliano, quien también tiene “una vena artística” como su padre y su abuelo, don Vicente Fernández.

“La vida me ha llenado de bendiciones, pero sin duda tú eres una de las más grandes (…) Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños, enano”, agregó el cantante a la publicación.

Más de 50.000 me gusta y 400 comentarios ha generado la publicación, donde sus fanáticos han aprovechado la ocasión para enviar sus mejores deseos a Emiliano, pero también integrantes del Clan Fernández y amigos íntimos quisieron dejar su mensaje. Como lo hizo Camila Fernández, quien escribió unos emojis de corazón.

Mientras, América Fernández publicó una historia de Instagram con un mensaje para su hermano cumpleañero: “Feliz cumpleaños a la persona con el corazón más bello del mundo”. A su vez, la menor de los cinco hijos de “El Potrillo”, Valentina Fernández, también usó sus historias de Instagram para felicitar a Emiliano.

Ximena Díaz, madre del cumpleañero, por supuesto no desaprovechó la oportunidad de dejar en claro todo el amor que siente por su hijo y también lo hizo a través de su perfil en Instagram, compartiendo momentos íntimos junto a su hijo: “¡Qué feliz me siento de tener la bendición de celebrar un año más tu existencia, 23 años! ¡Y los que nos faltan! Qué placer contar en la vida con un ser tan especial, ¡como tú! Me siento muy orgullosa del hombre que eres; tus valores, palabras oportunas, amabilidad, nobleza, lealtad, talento, compañía y del AMOR que nos haces sentir a todos. ¡Que sigas iluminándonos con tu buen corazón siempre, guapísimo! Que se cumplan todos tus sueños y que te lluevan las bendiciones. ¡Feliz vuelta al sol! ¡Te amo con mi alma, mi bebé!”.

Seguir leyendo: