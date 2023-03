Fito Páez en su cumpleaños 60: “Tengo una vida hermosa”

Fito Páez cumplió, el pasado 15 de marzo, 60 años y en una entrevista habló sobre su vida íntima y el porqué se siente agradecido.

“Yo los quiero a todos los artistas que trabajan con amor y con pasión. Estoy feliz, tengo la suerte de tener una vida hermosa con el cariño de la gente, mis hijos están más que bien, con mi novia y mis amigos también”, dijo el músico para el medio de comunicación LAM.

Además, el artista apuntó que se siente en uno de los mejores momentos de su vida, pero habló sobre la situación que afronta su país, Argentina: “Hay un país ahí afuera que no la está pasando bien y nadie puede ser plenamente feliz cuando hay gente que la está pasando mal”.

Crítica a la clase política de Argentina

“¿Qué sabemos hacer en Argentina? Pobres (…) Eso es lo que sabemos hacer muy bien y eso merece una autocrítica de la clase política, de la dirigencia de todos niveles”, dijo Fito Páez durante una entrevista con Andy Kusnetzoff en el programa “Perros de la Calle”.

“Nosotros no dirigimos, nosotros hacemos la música, ponemos las palabras y contamos la época, pero no manejamos los países, no tenemos la responsabilidad. La gente que se ocupa de eso, que es montada para ejercer esa tarea, necesita hacer una autocrítica delante de todos nosotros”, dijo el músico.

Fito comentó sobre la felicidad que sintió su nación al ganar la Copa del Mundo. “Pero lo que no está bueno es que sea sucedáneo, como pasó con el Mundial, ¿viste? ‘Nos va como el orto, somos campeones del mundo, pum”. Pasaron tres días y todo volvió“, apuntó.

A su vez, agregó que “entonces, es una ilusión, claramente, entre la cual no podemos vivir los argentinos. Nos merecemos, como todas las personas del mundo, tener una vida digna, un trabajo, una plenitud. Para todos, obviamente. Ahí está el objetivo y en definitiva volver siempre al concepto original: ¿Qué es la política?, es la búsqueda del bien común”.

