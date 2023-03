Las emotivas palabras de Benjamín Gil luego de la eliminación de México del Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Mexicana de Béisbol tuvo parte de la gloria en sus manos. México estuvo a tres outs de estar cada vez más cerca de la gloria y coronarse por primera ocasión en el Clásico Mundial de Béisbol. Pero Japón dejó en el terreno a la novena mexicana al derrotarlos 5-6. A pesar de la derrota, el manager azteca Benjamín Gil rescató los puntos positivos de esta histórica participación.

“Mañana va a ganar alguien. En Estados Unidos el béisbol sí va a crecer pero no será un cambio extraordinario. En Japón ya es el deporte número uno. En México va a haber un cambio radical, no sé en cuánto tiempo pero el béisbol va a empezar a crecer y va a volver a ser un deporte muy seguido y practicado, por eso creo que es una victoria lo que se hizo a pesar de que no se ganó“, dijo el estratega en una declaraciones recopiladas por Mediotiempo.

La participación de México ya era histórica. La novena azteca se coló entre las cuatro mejores selecciones del mundo, un puesto que no había ocupado nunca antes. A pesar de caer de una forma dolorosa en el último juego, esta selección logró unir a muchos mexicanos que ligaban la hazaña de su nación.

“Va a servir de mucho lo que acabamos de hacer para cada uno de los que participamos (…) Creo que cada uno de nosotros nos hemos convertido en ídolos con lo que hicimos, con nuestro esfuerzo y con los resultados que tuvimos. Esperábamos llegar a la Final y aunque no se dio el béisbol da revanchas y volveremos al próximo Clásico más fuertes”, explicó el tercera base Isaac Paredes.

