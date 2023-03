Madre hispana de Texas suplica ayuda para encontrar a su hijo desaparecido en México

Hace seis años Ernesto Garnica Jr. salió a temprana hora de casa de sus abuelos de Brownsville, Texas, con un amigo y cruzó a Matamoros, México, un acto que no era “anormal” en el joven que recién había cumplido 23 años ya que su trabajo, una empresa dedicada a atender a niños inmigrantes en Los Fresnos, Texas, lo obligaba a cruzar a México de manera continua.

Sin embargo, el joven no regresó a casa después de que día. La madre del joven que nació en Long Beach, California, contó en entrevista con The New York Post que tras no tener noticias de su hijo denunció su desaparición ante las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Fue para obtener dinero. Pero con el paso del tiempo, sé que los jóvenes (fueron) secuestrados para convertirse en víctimas de la trata de personas, la esclavitud y el tráfico de órganos”, dijo Jeannette Cerecer Ruiz sobre lo que cree que le pasó a su hijo y a su amigo.

Cerecer Ruiz indicó que tras la denuncia, las autoridades le indicaron que su Jeep Liberty 2011 fue hallado quemado en un rancho al lado de una carretera en México que conecta con Matamoros y el Río Bravo. En su interior había un cuerpo, que no fue identificado, y días después las cuentas bancarias de su hijo quedaron en ceros.

Tras el secuestro de cuatro estadounidense en Matamoros y la velocidad con la que actuaron las autoridades mexicanas, Cerecer Ruiz cree que su hijo aún puede estar con vida y ha pedido ayuda para encontrar a su hijo, a quien le dio un último abrazo hace seis años.

“Me sorprendió la velocidad. Estaba agradecida de que estas personas fueran devueltas a sus casas, pero me preguntaba su las autoridades se preocupaban por ellos y no por mi hijo Ernesto. Lo pienso y no puedo encontrar cuál es la diferencia”, dijo Cerecer Ruiz.

La madre hispana también contó que su andar no ha sido fácil y que “el FBI en Brownsville, Texas, siempre me han dicho que México tiene que solicitar su intervención y el ministerio público que está a cargo de la investigación en México dice que el FBI solo interviene en asuntos de seguridad nacional”.

Cerecer Ruiz no ha dejado de pedir ayuda desde 2018 cuando abrazó a su hijo por última vez y espera que su grito desesperado de ayuda sea escuchado por las autoridades y le ayuden a buscara a su hijo.

