Manifestantes anti-Trump superan a los partidarios del MAGA frente a la Corte Penal de Manhattan

El fin de semana Donald Trump usó su red social para denunciar que este martes sería arrestado por haber pagado a la modelo Stormy Daniels $130,000 dólares en secreto para que no hablara de la aventura que vivieron mientras Melania Trump se estrenaba como madre.

El llamado de Trump a protestar y recuperar la nación parece no haber hecho eco en sus seguidores quienes, contrario al 6 de enero de 2021, brillaron por su ausencia este martes a las afueras de la Corte Penal de Manhattan donde el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está investigando al exmagnate por el silenciar a la modelo porno durante la campaña presidencial de 2016.

Pero quienes sí brillaron fueron los anti-Trump quienes llegaron a temprana hora a la corte para exigir que el aspirante a la Casa Blanca en 2024 sea enjuiciado y reciba su castigo como lo marca la ley.



De acuerdo con Político, los manifestantes llegaron con carteles que decían “nadie está por encima de la ley”. “¡Alvin Bragg, haz tu trabajo”. “Trump no es inocente”.

A la par de esta información USA Today dio a conocer que a través de las redes sociales algunos partidarios de Trump pidieron no acudir al llamado de recupera la nación porque podría tratarse de una trampa tendida por la policía y terminarían siendo arrestados.

Pese a que Trump dijo que este martes sería arrestado todo ha transcurrido con calma y sin novedades; según Político esta tranquilidad que se respira se debe a que el gran jurado que investiga a Trump solo se reúne los lunes y miércoles, el día de ayer escucharon al último testigo del caso, la pieza clave del también magnate.

Si bien los anti-Trump fueron mayoría a las afueras de la Corte Penal de Manhattan, al otro lado de la acera se encontraba un partidario del expresidente que fue identificado por el medio antes señalado como Philippe Lejeune, quien lamentó que no haya habido más seguidores del republicano.

“No me preocupa que los partidarios de Trump participen en actividades violentas. Estoy completamente en contra de la violencia. Me preocupa que aparezca ANTIFA o alguien con máscaras y no estás seguro de para quién trabajan”, dijo Lejeune.

En tanto, un anti-Trump que se identificó como Jamie Bauer dijo que no sentía intimidado por los MAGA “no estoy nervioso, hemos estado protestando contra Trump desde 2015. Hemos tratado con muchos de los manifestantes de Trump. No estamos de acuerdo con ellos, pero nuestro grupo no es violento. No escalamos, desescalamos”.

