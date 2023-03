El llamado de Trump a protestar no ha hecho eco en sus seguidores: “Es una trampa”

En 2021 Donald Trump hizo un llamado a sus seguidores por un supuesto fraude electoral, lo que terminó en el arresto de decenas de personas y ha dado lugar a casi 1,000 procesamientos; a más de dos años del asalto al Capitolio el exmandatario de los Estados Unidos ha vuelto a hacer un llamado tras anunciar que este martes será arrestado por el pago de $130,000 dólares que hizo en “secreto” a la modelo porno Stormy Daniels.

“¡Debemos salvar América! ¡Protesta, protesta, protesta!”, escribió Trump a través de Truth Social, sin embargo, su llamado no ha hecho eco en sus fieles como él esperaba, al menos eso es lo que han registrado los expertos que monitorean a los extremistas de derecha extrema en línea.



USA Today informó que los partidarios de Trump están impulsando una narrativa diferente y creen que cualquier evento público es una “trampa” tendida por la policía y que asistir a cualquier evento será contraproducente y probablemente resultará de los manifestantes.

“Estamos viendo gente advirtiendo sobre participar en protestas por temor a que sea una trampa del gobierno. También estamos viendo a algunas personas instando a la gente a protestar a pesar de ese riesgo, con algunos llamados a la violencia. Pero, en general, no hay ningún tipo de movimiento cohesivo en términos de dónde deberían ocurrir estas protestas”, dijo Oren Segal, vicepresidente del Centro sobre Extremismo de la Liga Antidifamación al medio antes citado.

El mismo medio también señaló que a través de Telegram un moderador preguntó a los más de 212,000 mil seguidores del canal dedicado a la conspiración de QAnon si protestarían en dado caso de que Trump fuera arrestado y cerca de 2,000 dijeron que no.

La pregunta recibió la siguiente respuesta: “no tiene sentido seguirles el juego. A los alborotadores se les pagará como malos actores, no como partidarios de Trump, Sabemos lo que se avecina”.

También reportó que vía Truth Social, el británico de extrema derecha, Paul Joseph Watson, encuestó a sus 218,000 seguidores con la siguiente pregunta “¿Es la posible protesta contra el arresto de Trump una trampa al estilo 6 de enero?”, a lo que 1,580 personas creen que sí lo es, es decir, el 85 %.

Mientras que en Twitter, Ali Alexander, uno de los impulsores del movimiento ‘Stop The Steal’ lanzó una seria advertencia a sus seguidores “si protestas en la ciudad de Nueva York, estarás en la jurisdicción más hostil de los Estados Unidos. No hay ley ni orden, No tienes libertad ni derechos allí. Serás encarcelado o algo peor”.

En esta ocasión el llamado de Trump a “protestar” no ha sido tan incendiario como el exmandatario creyó, si embargo, se espera que uno que otro que no tenga miedo a ser detenido sí salga a manifestarse como su líder se lo ha pedido si es que este martes de verdad es arrestado.

Sigue leyendo:

• DeSantis se refiere al pago secreto de Stormy Daniels y Trump se le va a la yugular

• Kevin McCarthy acusa a fiscal que investiga a Donald Trump de “perseguir una venganza política”

• Trump dice que será arrestado el martes, experto legal cree que la acusación probablemente fracasaría

• Donald Trump dice que será arrestado el martes