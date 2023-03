Thalía celebró los 56 años de Lili Estefan, “La flaca”

El pasado 20 de marzo la reconocida Lili Estefan, mejor conocida como “La flaca”, celebró su cumpleaños número 56 años.

La presentadora inició las celebraciones del fin de semana pasado, y como lo dejó plasmado en sus redes sociales, ha estado junto a su inseparable amiga, Thalía, quien viajó a Miami, Florida.

La sobrina de Emilio Estefan compartió junto a la esposa del magnate Tommy Mottola en un restaurante donde cantaron junto con sus amigos el “Happy Birthady”.

Lili sopló las velas de su pastel y dijo sentirse agradecida por poder contar con la cantante mexicana.

“Happy birthday mi amada amiga @liliestefan ¡Un año más celebrando tu vida! ¡Mucha salud, mucha alegría y muchos sueños cumplidos para ti, mi flaquita hermosa! #FelizCumpleLili. Te amo”, escribió la también actriz de telenovelas.

Mientras, la cumpleañera hizo lo propio al dejar un mensaje como pie de foto con imágenes de su feliz encuentro con Thalía. “Happy Birthday to meeeee!!!! Primer día de primavera !!!! Seguimosssss #TamosLocasPalCaraaaa mi amiga Que siga la tradición!!!!! Gracias por venir a celebrarme un año masssss Love uuuuuuu @thalia ti amoooo” View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

No hay duda que los Estefan son no solo una de las familias con más talento y éxito de la industria del entretenimiento hispano, sino que se han convertido en un referente para la comunidad de ejemplos, unidad y amor.

