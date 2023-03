AMLO califica de calumniadores y mentirosos al Departamento de Estado de EE.UU. tras informe sobre México

Por segundo día consecutivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió nuevamente contra el Departamento de Estado de Estados Unidos al calificarlos de calumniadores y mentirosos tras dar a conocer su informe anual sobre derechos humanos en México.

“Pueden contestarme lo que quieran pero no tienen pruebas, son calumniadores mentirosos. En México no se tortura, no es como antes que ellos se quedaban callados, nunca decían nada. En México no hay masacres, en México el estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos. En México se garantiza la libertad de expresión, no se persigue a nadie, no se reprime a nadie. Que no se confundan, lo único que hacen con eso es exhibirse, hacer el ridículo. Si no fuese un asunto tan importante pues causaría risa”, arremetió.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano precisó que es un “departamentito” del Departamento de Estado de Estados Unidos el que se encarga de proteger al conservadurismo del mundo, además de calificar como un “bodrio” el informe sobre México, que según la Real Academia Española “bodrio” significa “cosa mal hecha, desordenada o de mal gusto”.

“¿Por qué tienen que intervenir?, pero además es un departamentito dentro de del Departamento de Estado que protege el conservadurismo de América Latina, del caribe y del mundo, pero esa es su función, por eso ahí van como eran antes, como fueron a buscar a Maximiliano cuando el movimiento de Reforma fueron los conservadores, pues ahora Estados Unidos allá van todos a presentar sus quejas y luego si ustedes ven el informe del departamentito del Departamento de Estado es un bodrio, hay que revisar el diccionario. Dicen según expertos se presume, se señala. No hay sustento, utilizan la calumnia en el departamentito del Departamento de Estado”, argumentó.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que no todos en Estados Unidos son irrespetuosos con la soberanía de México porque hay mucha dispersión.

“Hay que diferenciar, no hay un poder monolítico en Estados Unidos, hay mucha dispersión. El presidente Biden muy bien, muy respetuoso. Ayer estuvo de visita el secretario Kerry, es una persona de primera, estuvieron hace poco legisladores republicanos y demócratas también muy respetuosos de la soberanía de México sin embargo el Departamento de Estado pues no cambian. Es una política añeja, anacrónica de querer meterse en la vida pública de otros países. ¿Con qué derecho?, es una violación flagrante al derecho internacional”, aseguró.

El mandatario mexicano aseguró que son grupos conservadores y medios tradicionales de comunicación quienes se encargan de certificar de manera unilateral las acciones del gobierno mexicano.

“Pero es muy buena la polémica porque antes ellos certificaban de manera unilateral y ahí está Dolly Esteves (periodista), este diplomático que está involucrado en los ilícitos del Rápido y Furioso, Sarukán, y Carmen Aristegui (periodista), y otros internacionalistas conservadores y defensores del departamentito del Departamento de Estado, ahí andan, ya lo dijeron en Washington”, comentó.

“Ah, pero además ya salió publicado en el New York Times y en el Washington Post. Ya esto cambió y qué bueno que hay esta polémica. Ojalá la continuemos porque se va a ayudar mucho al gobierno de Estados Unidos para que no se les vea como antes. ¿Por qué en algunos países no los ven con buenos ojos?, por esa actitud y no es de todos los políticos estadounidenses, es un grupo, y mucho menos del pueblo estadounidenses, pero pues es muy bueno”, aseguró.

Fue durante la conferencia de ayer martes 21 de marzo que el presidente mexicano calificó de “mentiroso” el informe sobre derechos humanos en México por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es que es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal“, comentó en la conferencia mañanera del martes.

Ante los señalamientos, el Departamento de Estado de Estados Unidos respondió al presidente mexicano que no se esconden “los problemas debajo de la alfombra”.

“Nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo”, respondió el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, ese mismo martes.

