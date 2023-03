Famosos expresan sus condolencias en las redes sociales ante el fallecimiento de la actriz Rebecca Jones

El gremio artístico en México está de luto a causa del fallecimiento de Rebecca Jones, conocida por su larga trayectoria en telenovelas, películas y obras de teatro. A unas horas de que se diera a conocer la triste noticia famosos han hecho uso de sus redes sociales para recordar a la actriz, compartiendo anécdotas y expresando sus condolencias.

Eva Cedeño, quien compartió créditos con Rebecca en la telenovela “Cabo”, escribió en su cuenta de Instagram el mensaje: “Mi corazón está profundamente triste. Gracias mi Rebe por todo lo que dejaste en mi, por tus palabras, tus risas, tu amor, tu seducción, tu inteligencia y tu GRAN TALENTO EN LOS ESCENARIOS!!! Te llevo en el corazón”.

Maky Moguilevsky compartió un emotivo video grabado cuando Rebecca estaba recuperándose del cáncer que padecía, y la recordó con mucho amor: “No se va quien permanece en en el corazón .. .hicimos ese video para contar que estaba feliz haciendo teatro , pero tuvimos una charla tan bonita ese día !!” View this post on Instagram A post shared by Maky (@maky_moguilevsky)

La conductora Galilea Montijo publicó una foto en blanco y negro de Rebecca en la que luce espectacular, y la complementó con el emoji de un corazón roto. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

Luz Elena González publicó una foto que la muestra con Rebecca Jones durante una fiesta, y escribió: “Mi bella @la_rebeccajones siempre recordaré tus hermosas palabras, tu sonrisa y alegría!!!! Vuela alto mi preciosa yo siempre te llevare en mi corazón 🤍🕊️🙌🏼🙏🏼” View this post on Instagram A post shared by Luz Elena González (@luzelenaglezz)

Cynthia Klitbo, una de las grandes amigas de Rebecca, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía que las muestra juntas; el texto con el que la complementó fue: “Amiga querida hoy nos dejas pero tú recuerdo vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz”. View this post on Instagram A post shared by Cynthia Klitbo (@laklitbocynthia)

Mar Contreras, quien también compartió créditos con Rebecca Jones en “Cabo”, publicó fotos y videos que las muestran en las grabaciones de esa telenovela: “La vida son sólo momentos … gracias mi rebe por las pláticas interminables que nos tenían despiertas hasta altas hrs de la madrugada … nos debemos esa reunión que nos prometimos… madre adoptiva … View this post on Instagram A post shared by Mar Contreras (@marcontrerasof)

Ernesto Laguardia protagonizó con Rebbeca la telenovela “La sonrisa del diablo” y compartió varias fotos junto con un mensaje recordándola: “Mi Rebe querida siempre fue un gusto trabajar contigo pero sobre haber tenido el gusto de conocerte. Descansa en paz amiga🕊️ Un fuerte abrazo a toda su familia”. View this post on Instagram A post shared by Ernesto Laguardia (@ernestolaguardiaoficial)

Sigue leyendo: