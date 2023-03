Muere la actriz mexicana Rebecca Jones a los 65 años de edad

Rebecca Jones, actriz mexicana reconocida por su participación en historias como “Imperio de cristal” y “Para volver a amar”, falleció la madrugada de este 22 de marzo a los 65 años de edad.

La inesperada noticia fue dada a conocer por la representante de la histrionisa a través de un emotivo comunicado compartido en redes sociales. “Con profunda tristeza queremos informar el fallecimiento de nuestra querida y admirada REBECCA ANNE JONES FUENTES (21 de Mayo 1957- 22 de Marzo”, reza el anuncio. “La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego”.

De acuerdo con los primeros informes, Rebecca Jones falleció en compañía de su familia: “Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajo toda su vida”.

Además, se adelantó que la famosa recibirá una despedida con la que se hará homenaje a su trayectoria artística. “En próximos días nos uniremos a despedirla tal como fue su deseo. Gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebecca en todo momento”.

Rebecca Jones y batalla contra el cáncer

Fue en el año 2017 cuando la actriz inició una dura lucha contra el cáncer de ovario que le fue detectado de manera tardía; y es que en un principio se le había dicho que su padecimiento era colitis nerviosa. Tan solo dos años después de iniciar su tratamiento, en 2019, Rebecca Jones logró vencer la enfermedad.

Cabe recalcar que en el mes de noviembre del 2022 la actriz fue hospitalizada de emergencia por un padecimiento que permaneció desconocido durante semanas. No obstante, en una entrevista reveló que su vida estuvo en riesgo debido a una bacteria que se alojó en uno de sus pulmones.

“Lo que me pasó fue muy fuerte. Me ingresaron con neumonía con tres bichos muy agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón. Los doctores espléndidos me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron, yo no sé si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si hubiera aceptado, pero como estaba yo más para allá que para acá, sí firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, informó Rebecca Jones a ‘Ventaneando’.

Seguir leyendo:

• Rebecca Jones reaparece tras problemas de salud y preocupa por su delgadez

• Rebecca Jones revela que estuvo intubada en terapia intensiva y le quitaron parte del pulmón

• Rebecca Jones aparece en redes sociales después de la hospitalización y muestra su amor por su hijo Maximiliano