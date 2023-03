Mariana Seoane comparte una foto en la que aparece sin ropa

Mariana Seoane ha sorprendido a sus fans al publicar en Instagram una foto en blanco y negro en la que aparece posando de perfil y sin ropa, dejando ver su escultural figura. Ella complementó la imagen – que lleva más de 21,000 likes– con el mensaje: “Bienvenida la primavera..!🌺🌸🌼”

Desde hace varios años la actriz ha dado prioridad a su faceta como cantante, y recientemente se presentó en un carnaval con su show lleno de energía. Ella usó uno de sus atrevidos atuendos y compartió un video con los mejores momentos: “Un poco de lo que vivimos en el Carnaval de Felipe Carrillo Puerto 🎤🌟 gracias publico hermoso por entregarse!!” View this post on Instagram A post shared by Mariana Alejandra Seoane 🌟❤️ (@laseoaneoficial)

Otra de las grandes pasiones de Mariana es el baile, y en un video se mostró usando ajustados leggings y dirigiéndose a sus fans, invitándolos a bailar al ritmo de la canción “Vivir mi vida” de Marc Anthony. View this post on Instagram A post shared by Mariana Alejandra Seoane 🌟❤️ (@laseoaneoficial)

