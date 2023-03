Necaxa se despide de Mesut Özil en el día de su retiro al igual que otras estrellas

El hábil mediocampista alemán, Mesut Özil, decidió colgar los botines este miércoles 22 de marzo, es por ello que Club Necaxa le mandó un mensaje al ahora exjugador con pasado en grandes equipos en Europa como lo son el Real Madrid y el Arsenal, de España e Inglaterra, respectivamente.

Tras jugar más de 600 partidos en su carrera, con Schalke 04 y Werder Bremen de Alemania, Real Madrid de España, Arsenal de Inglaterra y Fenerbahçe e İstanbul Başakşehir de Turquía, el mediocampista decidió retirarse de las canchas y fue por este motivo que el cuadro mexicano le mandó un mensaje en redes sociales.

“¡Felicidades Mesut Özil por 17 años de exitosa carrera y gracias por tu aporte al futbol mundial! Leyenda…”, dijo el club en las redes sociales junto a un montaje con varias fotos del exjugador con diferentes equipos.

¡Felicidades @M10 por 17 años de exitosa carrera y gracias por tu aporte al futbol mundial!

Leyenda… 🎩👏#ContiGoNecaxa ⚡️ pic.twitter.com/VjtPeAP7Qb — ⚡️Club Necaxa⚡️ (@ClubNecaxa) March 22, 2023

Recordemos que este mensaje por parte del cuadro azteca debe estar ligado a que Özil es desde 2021 integrante del grupo de inversionistas encabezado por el empresario estadounidense Al Tylis, que compró el 50 por ciento del Necaxa, junto con la actriz Eva Longoria, la modelo Kate Upton, el beisbolista Justin Verlander y el exbasquetbolista Shawn Marion, entre otros, siendo así el ahora exjugador de fútbol uno de los dueño del cuadro azteca.

Además, otro punto a tener en cuenta es que mucho se especuló sobre una posible llegada del alemán a México para disputar un torneo corto de la Liga MX. Sin embargo, ahora con su retiro de manera oficial de las canchas este tipo de rumor queda totalmente descartado.

Por otro lado, Sergio Ramos y el Real Madrid también se despidieron del elemento, dejando así una muestra de cariño más para el jugador en redes sociales.

“Ante el anuncio de Mesut Özil sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F. quiere mostrar su agradecimiento, su admiración y su cariño a uno de nuestros grandes jugadores. Mucha suerte, querido Mesut, para ti y para tu familia”, expresó el Real Madrid en sus redes sociales.

Ante el anuncio de @M10 sobre su retirada del fútbol como jugador profesional, el Real Madrid C. F. quiere mostrar su agradecimiento, su admiración y su cariño a uno de nuestros grandes jugadores. Mucha suerte, querido Mesut, para ti y para tu familia. https://t.co/83Ebkx5hsm— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 22, 2023

“Brother, el fútbol te da las gracias por tu fútbol. Mucha magia en tus botas. Disfruta, vive y nos vemos pronto“, dijo el ahora central del PSG en Twitter. Brother, el fútbol te da las gracias por tu fútbol. Mucha magia en tus botas. 🪄 Disfruta, vive y nos vemos pronto. 😍😘

Brother, football thanks you for your football. Magic in your boots. 🪄 Enjoy, live and see you soon. 😍😘 @M10 pic.twitter.com/5tdw9GmPkg— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 22, 2023

Sigue leyendo:

·Brian Fernández, el exjugador de la Liga MX que por momentos asustó al fútbol argentino

·Grupo de inversionistas de Estados Unidos serían los nuevos máximos accionistas del Club Necaxa de la Liga MX

·Santiago, hijo de Rafael Márquez, fue convocado por primera vez para un partido de Liga MX