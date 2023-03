Rival de Maravilla Martínez afirma que le ofrecieron $5,000 dólares para perder y luego se retracta (Video)

Luego de ser noqueado en el primer round, Jhon Teherán afirmó, a través de un video publicado en sus redes sociales, que le ofrecieron $5,000 dólares para perder ante el veterano Sergio ‘Maravilla’ Martínez y aún no le habían pagado. Poco después de estas graves declaraciones, el colombiano se retractó y pidió disculpas a los organizadores y al propio boxeador argentino.

En la pelea que se realizó el pasado 21 de marzo y que marcó el debut del argentino en el mítico Luna Park, en Buenos Aires (Argentina), Martínez acorraló al colombiano contra las cuerdas y lo noqueó en tan solo un minuto con 27 segundos. Poco después, Teherán aseguró que le ofrecieron primero $3,000 dólares, pero después lo aumentaron a $5,000.

“Yo venía por $3,000 mil dólares libres, pero cuando estaba acá me ofrecieron $5,000 mil dólares para que perdiera. Ahora me quieren descontar una plata que supuestamente le debo a Andy. Hace un año Andy me tiró a la basura, ahora con el descaro viene John Molina a decirme que le debo 900 dólares a Andy. John Molina es una rata. Andy dice que es cristiano y es el mismo diablo”, expresó.

Luego de varias horas de haber publicar el video, el pugilista cafetalero se retractó. Jhon Teherán pidió disculpas alegando que una persona se acercó a su camerino y le indicó que dijera esas palabras.

“Le pido disculpas a Maravilla Martínez, una excelente persona. Disculpas al Chino Maidana. A Río Productions, a Molina. (…) También, por cierto, respecto al golpe que recibí anoche en el combate, Maravilla te pido disculpas. Que sigas adelante, con futuro teniendo 48 años. Una persona se me acercó diciendo que dijera esas palabras, cometí ese error por rabia e impotencia por no poder ganarle a usted. Me sentía mal del golpe que recibí. Le pido disculpas de corazón, perdóname”, dijo.

Hasta ahora, Sergio ‘Maravilla’ Rodríguez no se ha pronunciado sobre la polémica creada por el colombiano Jhon Teherán sobre su pelea.

